OnePlus Nord CE officieel aangekondigd: Slanker, snel en slechts € 299

(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn nieuwste telefoon van het merk Nord onthuld: de Nord CE. Zelfs vóór de aankondiging wisten we enkele details van het nieuwste lid van de OnePlus-familie, dankzij het bedrijf dat vasthield aan zijn traditie van druppelvoedingsdetails om anticipatie op het lanceringsevenement op te bouwen.

We weten dat het de OnePlus Nord CE 5G wordt genoemd en dat het naar het VK en Europa komt. CE staat voor Core Edition, met als doel de Nord- ervaring terug te brengen tot de essentie. Behouden wat nodig is en weggooien wat niet nodig is, allemaal voor een lagere prijs dan de eerste.

Wat dat in werkelijkheid betekent, is dat de telefoon een batterij van 4500 mAh heeft (tegen 4115 mAh in de eerste Nord), maar nog steeds is uitgerust met Warp Charge 30T-technologie die 0-70 procent in 30 minuten mogelijk maakt.

OnePlus noemt het Warp Charge 30T Plus, omdat het hetzelfde percentage van een grotere batterij vult in dezelfde tijd als de vorige telefoon deed met de kleinere batterij.

Een twijfelachtige beslissing was het wegwerken van de waarschuwingsschakelaar, die de afgelopen jaren een steunpilaar was op OnePlus-telefoons. Er is echter weer een 3,5 mm-poort, dus je kunt je bedrade koptelefoon en headsets gebruiken als je dat wilt.

Het is verkrijgbaar in drie kleuren: Blue Void, Charcoal Ink en Silver Ray. De eerste daarvan heeft een aantrekkelijke, matte afwerking en het ontwerp doet sterk denken aan de originele Nord met een pilvormige camerabehuizing. Toch is het dunner dan het origineel en ook lichter.

Binnenin zit een Snapdragon 750G 5G-processor om alles soepel te laten verlopen, verder geholpen door tot 12 GB RAM en tot 256 GB aan opslagruimte. Wat combinaties betreft, kunt u versies van 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB of 12 GB/256 GB kopen, afhankelijk van uw behoefte aan geheugen.

Wat betreft weergave: dat is een 90Hz AMOLED fullHD + -paneel dat 6,43 inch meet. In dat opzicht is het vergelijkbaar met het eerste model, behalve dat dit slechts een enkel gaatje heeft voor de selfiecamera.

OnePlus heeft ook aangekondigd dat de Nord CE 5G zal worden geleverd met een drievoudige camera-instelling onder leiding van een 64-megapixel primaire camera. De derde camera is een monochrome sensor met een lage resolutie. Het heeft ook een ultrabrede camera van 119 graden en - aan de voorkant - een 16 MP selfie-camera.

AI-scènedetectie past de instellingen aan op basis van wat je probeert te fotograferen. Zoals je van elke moderne smartphonecamera mag verwachten. OnePlus belooft geweldige kleuren en details.

OnePlus Nord CE is ook goedkoper dan zijn voorganger, met een prijs vanaf € 299/£ 299 in Europa/VK . Het is vanaf 21 juni te koop bij OnePlus direct en carrier-partners. Communityleden krijgen vanaf vandaag de kans om het direct te pre-orderen.

Geschreven door Cam Bunton.