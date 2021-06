Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In iets van een verwarrende ontwikkeling voor de OnePlus-lijn zijn specificaties gelekt voor een zogenaamde Nord 2, die een onduidelijk beeld schetsen over waar het in de rij zou zitten.

De uitgelekte lijst met specificaties bevat een MediaTek Dimensity 1200-processor, waarvan wordt beweerd dat deze naast 8 GB of 12 GB RAM en een 4500 mAh-batterij zit.

Hoewel de processors van MediaTek vaak worden gezien als mid-range of lage kwaliteit, lijkt de Dimensity 1200 meer op Snapdragon 800-serie processors dan de low-power mid-range chipsets.

Dit betekent dat dit voor OnePlus een slimme manier kan zijn om prestaties van het hoogste niveau te gebruiken in een telefoon die veel minder kost dan zijn OnePlus 9-serie .

Andere specificaties die 91Mobiles (in samenwerking met OnLeaks) onthulde in het lek, zijn onder meer een 6,43-inch fullHD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz en een ingebouwde vingerafdruksensor.

Er wordt ons ook verteld dat we een drievoudig camerasysteem aan de achterkant verwachten met een primaire sensor van 50 megapixels, naast secundaire en tertiaire sensoren van 8 megapixel en 2 megapixels. De camera aan de voorkant zou een 32-megapixelsensor hebben.

Het is een ongebruikelijke timing voor een lek, vooral gezien de lancering van Nord CE die vandaag plaatsvindt, maar de Nord 2 zal naar verwachting iets later deze zomer, misschien volgende maand, worden gelanceerd.

Qua ontwerp is er gesuggereerd dat de Nord 2 meer op de OnePlus 9-serie zal lijken en zelfs dezelfde Sony-sensor zal hebben die is uitgerust in de twee hoofdcameras van de Oppo Find X3 Pro.

Aangezien de Nord CE naar verwachting een telefoon met een lager vermogen zal zijn, zou het hebben van deze krachtigere processor tussen hem en de 9-serie kunnen helpen om een duidelijker onderscheid te maken tussen verschillende Nord- en topmodellen, aangezien OnePlus onhandig doorgaat met zijn overgang naar een reguliere smartphone fabrikant.

Geschreven door Cam Bunton.