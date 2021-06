OnePlus Nord CE 5G morst zijn lef in dramatisch foto- en videolek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft het al lang over de OnePlus Nord CE 5G, de nieuwe Core Edition-telefoon die neerkomt op de onmisbare specificaties, vandaar de naam.

Terwijl OnePlus via een aantal publicaties zorgvuldig interviews en infuusinformatie heeft uitgedeeld, heeft Evan Blass de buik van het beest opengesneden met een enorm lek van promofotos en een video.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) 8 juni 2021

De video laat precies zien tegen wie de Nord CE 5G is gericht, gevuld met jonge mensen die plezier hebben, terwijl de belangrijke specificaties worden benadrukt: Qualcomm Snapdragon 750G, 90Hz AMOLED-display, 4500mAh batterij, 30W bekabeld opladen en een 64-megapixel hoofdcamera.

We krijgen ook een blik op de kleuren waarin het zal worden aangeboden, evenals de bevestiging dat het slechts 7,9 mm dik zal zijn.

Het meeste hiervan wisten we al door een combinatie van officiële bevestigingen van OnePlus en andere lekken, maar het is altijd fijn om alles bevestigd te krijgen door een video van hoge kwaliteit.

De Nord CE lijkt veel op de 2020 Nord, OnePlus inval in het middensegment, wat resulteerde in een telefoon die enorm populair was en waar voor je geld.

Het lek pronkt ook met een aantal softwareschermen, waaronder enkele fraaie altijd-aan-schermen, met behulp van de Canvas-functie die op de OnePlus 8T zat.

De OnePlus Nord CE 5G wordt officieel gelanceerd op 10 juni , waarna een Core Sale wordt geopend, waardoor OnePlus-fans de kans krijgen om het te kopen, voordat het later in juni in de winkels ligt. Er zijn heel veel afbeeldingen op Twitter van @EvLeak, dus ga ze bekijken .

Geschreven door Chris Hall.