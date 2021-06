OnePlus Nord CE 5G-ontwerp onthuld, ziet er precies uit zoals je zou verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen die iets anders verwachten van de aanstaande OnePlus Nord CE 5G , willen misschien hun opwinding temperen: de telefoon ziet er misschien precies zo uit als je zou verwachten.

Vanwege de lancering op 10 juni , is de Nord CE 5G een vervolg op de OnePlus Nord uit 2020 , met als doel 5G-kracht in de zakken van velen te brengen met een meer betaalbare propositie dan de vlaggenschip OnePlus 9-modellen.

De nieuwe gelekte render pronkt met een ontwerp met cameras aan de achterkant, die veel op het vorige Nord-model lijken. Zelfs de kleur die op dit model is toegepast, is vergelijkbaar met het vorige model – en dat is iets dat door de eigen hype-machine van OnePlus loopt.

OnePlus heeft eerder de drievoudige camera-opstelling en de 64-megapixel hoofdcamera bevestigd, maar zegt ook dat de telefoon "slank en gestroomlijnd" zal zijn. Het is naar verwachting 7,9 mm dik.

De telefoon zal naar verwachting worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G, een 4500mAh-batterij met 30W opladen en een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting, die een comeback lijkt te maken. Er zal echter geen schuifregelaar zijn om de telefoon uit te zetten.

Aan de voorkant van de telefoon bevindt zich een 6,43-inch Full HD-scherm, dat ongeveer even groot is als het vorige model.

De prijs zal naar verwachting echter agressief zijn, met een lek dat een prijs in India suggereert van ₹ 22.999 - ongeveer € 260. OnePlus heeft ook bevestigd dat de OnePlus-community op 10 juni vervroegde toegang heeft tot de verkoop via een Core Sale op de OnePlus-website.

OnePlus zei openhartig: "De Core Sale is de laatste in een lange reeks van OnePlus Pop-up-evenementen waarbij duizenden OnePlus Community-leden, de belangrijkste fans van OnePlus, urenlang in de rij staan om als eerste de nieuwste te bemachtigen. apparaat van OnePlus."

Hopelijk hoef je niet echt uren online in de rij te staan om het te krijgen.

Geschreven door Chris Hall.