OnePlus Nord CE met strak en gestroomlijnd ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus is begonnen met plagen voor de volgende telefoon in zijn line-up: de OnePlus Nord CE 5G. Dit is de telefoon die is ontworpen ter vervanging van de eerste Nord , die ongeveer 12 maanden geleden werd uitgebracht.

In zijn eerste teaser heeft OnePlus verklaard dat de Nord CE een "strak en gestroomlijnd" ontwerp zal hebben en met een prijs die is vastgesteld op "een nog betere prijs". Dat zegt ons twee voor de hand liggende dingen: hij zal slanker zijn dan de eerste Nord en hij zal ook goedkoper zijn.

We krijgen niet echt een goed beeld van het ontwerp in de teaser op sociale media, maar we krijgen wel een glimp van het basisuiterlijk. Het lijkt erop dat OnePlus vasthoudt aan de pilvormige camerabehuizing, in plaats van over te schakelen naar het rechthoekige ontwerp van de 8T- en 9-serie .

Dat betekent een visueel onderscheid tussen het hoogste niveau van OnePlus-telefoons en de meer toegankelijke Nord-lijn.

Wat mogelijk interessant is in de omtrek-teaserafbeelding bovenaan deze pagina, is dat er slechts één knop aan de linkerkant van de afbeelding is. Zou het kunnen betekenen dat de altijd aanwezige waarschuwingsschuifschakelaar op weg is?

We hebben een geweldig apparaat gebouwd en daarna nog wat meer toegevoegd. Omdat je niet iets minder wilt.



Bezoek ons op het OnePlus Summer Launch Event op 10 juni om 19.00 uur IST om het zelf te zien.



Ontvang een melding - https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/rLIadjaN6r - OnePlus India (@OnePlus_IN) 31 mei 2021

Andere specificaties zijn onbedoeld onthuld via een online quiz, zoals opgemerkt door 91Mobiles. Deze quiz kwam tevoorschijn en bood kans om een OnePlus Nord CE 5G in Charcoal Ink met 8 GB RAM en 128 GB opslag te winnen.

Dat vertelt ons een paar basisspecificaties van de telefoon, maar nog geen van de belangrijkste details. We hebben geen bevestigde details over de interne processor, hoewel er geruchten gaan over de Snapdragon 750G, terwijl er naar verwachting ook een 6,43-inch AMOLED 90Hz-scherm zal zijn.

Als het klopt, zou dat betekenen dat het scherm van vergelijkbare grootte is als de originele Nord, hoewel het een processor heeft die iets minder krachtig is.

Het is gebruikelijk dat OnePlus informatie druppelt in de aanloop naar de lancering en dit jaar bewijst niet anders. In feite, niet alleen toen de druppelvoeding begon, zijn we ook getrakteerd op een druppelvoeding schema.

OnePlus heeft aangekondigd dat het op 2 juni, 4 juni en 8 juni nog meer nieuwe functies zal onthullen, voordat de telefoon uiteindelijk op 10 juni volledig wordt onthuld . Dus blijf op de hoogte voor degenen die de komende week komen.

Geschreven door Cam Bunton.