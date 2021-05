OnePlus Nord CE 5G bevestigd en komt naar Europa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus kondigt binnenkort minimaal twee nieuwe smartphones aan: de OnePlus CE 5G en OnePlus Nord N200 5G.

Enigszins verwarrend is dat ofwel de OnePlus Nord 2 kan zijn die de afgelopen dagen door OnePlus zelf is gelekt , of niet - dat kan een extra handset zijn.

Wat we nu wel weten, is dat OnePlus op 10 juni een "zomerevenement" organiseert, waarbij de OnePlus CE 5G wordt genoemd als een van de apparaten die in India wordt gelanceerd.

Zeg hallo tegen de # OnePlusNordCE5G - de nieuwste toevoeging aan het Nord-universum - tijdens het OnePlus Summer Launch Event op donderdag 10 juni om 19.00 uur



Meer informatie - https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/KxeLczZBkw - OnePlus India (@OnePlus_IN) 27 mei 2021

TechRadar beweert ook, op basis van een gesprek met CEO Pete Lau, dat het ook in Europa zal worden uitgebracht. "We hebben de originele Nord tot in de kern gedestilleerd en een paar extra functies toegevoegd om een geweldige telefoon voor elke dag te maken voor een nog meer betaalbare prijs", vertelde hij de technische site.

Wat betreft de N200 5G, beweert de site dat deze exclusief voor de VS en Canada zal zijn - mogelijk vergelijkbaar in specificaties, maar een andere naam. Het wordt natuurlijk een vervanging voor de N100.

Dat verlaat gewoon de OnePlus Nord 2, die nog steeds in de lucht hangt. We hopen snel wat duidelijkheid te hebben.

Geschreven door Rik Henderson.