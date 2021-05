OnePlus Nord 2-naam gleed door OnePlus zelf

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende OnePlus-telefoon is de afgelopen tijd verschillende dingen genoemd: OnePlus Nord 1, OnePlus Nord CE 5G en OnePlus Nord 2. Nu lijkt het erop dat we een bevestiging hebben waarop het is.

De opvolger van de Nord 10 zal de "OnePlus Nord 2" worden genoemd (of OnePlus Nord2, als we pedant zijn).

Hoe weten we? Nou, OnePlus zelf lijkt het te hebben laten glippen.

De promotie voor OnePlus en Google Stadia Premiere Edition die tot en met 30 september 2021 in Europa loopt, bevat een regel in het gedeelte met veelgestelde vragen waarin wordt uitgelegd welke telefoons in aanmerking komen: "Deelnemers die een nieuwe aanschaffen (dwz niet tweedehands, gerenoveerd of ex-display) OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, OnePlus 9 of OnePlus 9 Pro ("Promotieproduct") ... "

Eerder nam het echter "OnePlus Nord 2" op in de line-up - totdat de FAQ werd gewijzigd om het weer te verwijderen. Android Central zag het en nam een screengrab.

Er zijn nog geen andere officiële details, maar de opname ervan, hoe kort ook, betekent zeker dat het binnenkort moet worden gelanceerd. Zal zeker in de winkels liggen voordat de actie eind september afloopt.

Het zet ook betaald aan de andere namen, waaronder het lek van Max Jambor van OnePlus Nord CE 5G. We hoeven tenminste niet langer te speculeren over waar "CE" voor staat.

