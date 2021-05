Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus werkt samen met Google om een deal aan te bieden voor telefoons die tussen nu en eind september op zijn site zijn gekocht.

Klanten die een van de weinige nieuwe telefoons van OnePlus.com kopen, kunnen een gratis Stadia Premiere Edition-bundel claimen in het VK, Frankrijk en Duitsland.

De Stadia Premiere Edition bestaat uit een Stadia Controller en een Google Chromecast Ultra.

In zijn persbericht stelt OnePlus dat gaming "altijd de kern van het bedrijf is geweest" en dat het consumenten wil helpen "de grenzen van gaming te verleggen".

Door Stadia en een fysieke controller te bundelen, kun je games van consolekwaliteit streamen zonder dat je een extra machine hoeft aan te schaffen.

De volgende telefoons zijn inbegrepen bij deze actie:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Het is vermeldenswaard dat deze deal alleen van toepassing is op gloednieuwe telefoons, niet op refurbished / tweedehands / ex-display-modellen.

Om de beloning te claimen, stelt OnePlus in zijn voorwaarden dat je een van de vermelde telefoons moet kopen en ervoor moet zorgen dat het Stadia Premiere Edition White-cadeau aan je winkelmandje wordt toegevoegd.

U ontvangt dan binnen 15 dagen een promotiecode per e-mail in Frankrijk en Duitsland, of binnen 30 dagen in het VK. OnePlus stelt ook dat om deel te nemen, u een inwoner van een van deze drie genoemde landen moet zijn en ook ouder dan achttien.

Als je wilt profiteren en je mobiele gaming een niveau wilt geven, ga dan tussen nu en 30 september naar OnePlus.com.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 25 mei 2021

Geschreven door Cam Bunton.