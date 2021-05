OnePlus Nord CE 5G zou een nieuwe naam kunnen zijn voor Nord N1

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veel geruchten OnePlus Nord N1 mid-range 5G-handset is misschien toch niet zo genoemd. Een nieuw rapport beweert dat de naam anders zal zijn.

Het wordt gefactureerd als een opvolger van de Nord N10 5G uit 2020 en zal volgens een online tipgever daadwerkelijk worden gelanceerd op de OnePlus Nord CE 5G.

Techjournalist Max Jambor tweette de nieuwe naam (maar let niet op het logo dat hij ook plaatste, want dat is in een Samsung-lettertype en niet in de echte deal). Jambor schrijft ook voor de Duitse website AllAboutSamsung.

Er is niet veel bekend over de opvolger van de N10, hoewel deze eind april wel op een aantal verschillende communicatiecertificeringssites verscheen, dus de verwachting is dat deze binnenkort officieel wordt aangekondigd.

De CE-naamgeving is een beetje vreemd en het is niet helemaal duidelijk waar het voor staat, maar OnePlus heeft de afgelopen tijd een strategieverschuiving ondergaan, dus het zou iets nieuws kunnen proberen.

We hebben eerder vermeende weergaven van het apparaat gezien - toen het de codenaam Ebba had - en er werd gezegd dat het op dat moment met een 6,49-inch display zou komen.

De fotos toonden ook een geperforeerde camera aan de voorkant (zoals de Nord N10) plus een drievoudige lenseenheid aan de achterkant.

We houden u op de hoogte van meer details over de nieuwe handset zodra we er meer over te weten komen.

