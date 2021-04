De opvolger van OnePlus Nord N10 zal waarschijnlijk binnenkort worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus lanceerde in 2020 een nieuwe reeks betaalbare middenklasse-apparaten en gaf ze allemaal de Nord-bijnaam om de scheiding van de premium vlaggenschipfamilie aan te geven.

Een van die apparaten was de Nord N10 ; een toestel dat qua prijs, prestatie en bouwkwaliteit onder de standaard OnePlus Nord zat. En ondanks de lancering in de tweede helft van vorig jaar, lijkt het erop dat het al bijna een vervolg krijgt.

Borden - in de vorm van certificering op een aantal verschillende databases - suggereren dat er binnenkort een opvolger van de Nord N10 wordt gelanceerd. Zowel de Indiase BIS als de IMDA van Singapore hebben de afgelopen weken een apparaat met de codenaam Ebba op de markt gebracht, wat naar verwachting de volgende evolutie van de N10 zal zijn.

De informatie komt via @stufflistings op Twitter, een frequente lek van apparaatdetails, die verwacht dat de telefoon zeer binnenkort in Azië zal verschijnen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 29 April 2021

Hoe binnenkort deze lancering plaatsvindt, is onmogelijk te raden, aangezien OnePlus nog geen officiële indicatie heeft gegeven dat dit gebeurt.

Nu het bedrijf de OnePlus 9-serie in maart heeft gelanceerd en die telefoons nog steeds hard pusht in zijn marketing, zou het logisch zijn om wat ruimte te geven tussen de lancering van die topklasse en de komst van een nieuwe middenklasse.

Over andere markten is nog niets bekend. Toen de N10 en N100 in 2020 op de markt kwamen, was het gevoel dat dit apparaten waren die voornamelijk waren gericht op de Indiase / Zuid-Aziatische markt, hoewel ze ook op de westelijke kusten landden.

Het feit dat het volgende apparaat is verschenen op certificeringssites voor India en Singapore, suggereert dat hetzelfde waarschijnlijk zal gelden voor het volgende apparaat.

Maar bewaar dit voorlopig onder gerucht totdat we meer concreet bewijs zien van het bestaan van de N10 mk2. Als de lancering binnenkort is, zullen we waarschijnlijk meer stevige lekken gaan zien en afbeeldingen verschijnen bij de lading van de bak.

Geschreven door Cam Bunton.