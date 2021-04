OnePlus 9 en 9 Pro trips en trucs: Master Oxygen OS 11

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Oxygen OS van OnePlus is een van de meest vloeiende en schone versies van Android-skins die er zijn, en er zit veel in om in te graven en aan te passen. Dus als je onlangs een OnePlus-telefoon hebt gekocht - zoals de OnePlus 9 of 9 Pro - en je wilt een paar tips om aan de slag te gaan, dan ben je hier aan het juiste adres.

Bekijk onze video hieronder voor onze selectie van 14 topfuncties. Lees verder voor een meer diepgaande gids.

Omlaag vegen voor meldingen: wanneer u de telefoon voor het eerst opstart, veegt u vanuit het startscherm naar beneden en wordt de OnePlus-plank geopend. Gelukkig kun je het wijzigen om in plaats daarvan naar beneden te vegen. Druk lang op de achtergrond en kies Home-instellingen. Plak nu Veeg omlaag om te openen op tape en kies Meldingen en snelle instellingen in de lijst.

Voorkomen dat apps uw startscherm vullen: om te voorkomen dat apps een nieuw startscherm maken wanneer u ze installeert, drukt u lang op uw achtergrond en tikt u op Home-instellingen, zet nu de schakelaar naast pictogram aan startscherm toevoegen op de top.

De indeling van uw startscherm wijzigen: Als u het aantal apps op uw startscherm wilt vergroten of verkleinen, drukt u gewoon lang op de achtergrond en tikt u op Startinstellingen en kiest u Startschermindeling. Hier kunt u de rasterstijl kiezen en ervoor kiezen om de grootte van de app-pictogrammen en app-labels aan te passen.

Installeer aangepaste pictogrampakketten: met OnePlus kunt u jarenlang aangepaste pictogrampakketten installeren zonder dat u een launcher van een derde nodig hebt. Om pictogrammen afzonderlijk te wijzigen, moet u eerst een pictogrampakket downloaden uit de Play Store. Zoek naar icon packs en blader ze door totdat je er een vindt die je mooi vindt, en download hem dan.

Individuele app-pictogrammen wijzigen: eenmaal geïnstalleerd, houdt u een app-pictogram dat u wilt wijzigen op uw startscherm ingedrukt en tikt u op bewerken. Tik nu op het pictogram aan de linkerkant en selecteer uw gedownloade pictogrampakket in de vervolgkeuzelijst. Je zou nu een scherm vol met pictogrammen uit dat pakket moeten zien, met gerelateerde bovenaan om uit te kiezen. Kies degene die u wilt en sla deze op.

Om het terug te veranderen naar het origineel, tik je op Bewerken en kies je nu opnieuw instellen.

Pas een aangepast pictogrampakket toe: Om al uw pictogrammen te wijzigen in hetzelfde pictogrampakket van derden, gaat u naar Instellingen> Aanpassing en selecteert u Pictogrampakket voordat u uw gedownloade pakket kiest.

Uw vingerafdrukanimatie wijzigen: Om de animatie aan te passen die wordt weergegeven wanneer u de telefoon ontgrendelt met de vingerafdrukscanner op het display, gaat u naar Instellingen> Aanpassing en kiest u de optie voor vingerafdrukanimatie voordat u de gewenste animatie kiest.

Creëer je eigen accentkleur: OnePlus laat je al jaren de UI-accentkleur kiezen en je kunt zelfs je eigen kleur creëren in plaats van te kiezen uit voorinstellingen. Ga naar Instellingen> Aanpassing en selecteer Accentkleur. Tik nu onderaan op Aanpassing en pas de schuifregelaars aan totdat je de juiste tint hebt.

Gebruik fotos als uw Always on Display: OnePlus heeft deze bètafunctie genaamd Canvas die een foto van een persoon verandert als uw ambient always-on-display. Vergrendel uw telefoon en het gezicht van een persoon wordt een witte omtrek op een zwarte achtergrond. Om het te kiezen, ga je naar Instellingen> Aanpassing en selecteer je Canvas. NEE kies een foto van iemands gezicht uit uw afbeeldingen en schaal deze.

Tik op een voorbeeld om te zien hoe het eruit zal zien en als je tevreden bent, tik je op het kleine vinkje in de bovenhoek om het op te slaan. Tik nu op Ja in het pop-upvenster om te bevestigen.

Snel zoeken: in de nieuwste versie van Oxygen OS is er een gebaar om snel naar een app op je telefoon te zoeken, maar je moet deze inschakelen. Druk lang op je achtergrond en selecteer Home-instellingen, tik nu op Snelle zoekgebaren en schakel het in. U kunt onderaan kiezen welk gebaar u het wilt starten, maar de standaardinstelling is om de app-lade omhoog te vegen en uw duim of vinger op het scherm te houden totdat de zoekopdracht verschijnt.

Schermafbeelding met drie vingers: ga naar Instellingen> Knoppen en gebaren> Snelle gebaren en je kunt een screenshot-gebaar met drie vingers inschakelen. Indien ingeschakeld, veeg je eenvoudig met drie vingers naar beneden over het scherm om een screenshot te maken.

Dubbelklik om de camera te starten: deze is standaard ingeschakeld, dubbelklik snel op de aan / uit-knop en de cameras worden gestart.

Druk op de knop om Google Assistent te starten: Ga naar Instellingen> Knoppen en gebaren> Houd de aan / uit-knop ingedrukt en selecteer nu Spraakassistent. Wanneer u nu op de aan / uit-knop drukt en deze ingedrukt houdt, wordt Google Assistent gestart.

Old school navigatieknoppen: voordat navigatiebewegingen iets werden, gebruikte Android een systeem met drie knoppen om naar huis, terug en naar de recente apps te gaan. Als je het leuk vond en het terug wilt, ga dan naar Instellingen> Knoppen en gebaren> Navigatiebalk en gebaren en selecteer de optie Terug, Home, Recent bovenaan.

Dubbeltik om te vergrendelen: druk lang op de achtergrond en ga naar Home-instellingen, schakel nu Dubbeltikken om te vergrendelen in. Telkens wanneer u dubbeltikt op uw startscherm, wordt uw telefoon vergrendeld.

Zorg voor maximale resolutie en framesnelheid: de OnePlus 9 Pro heeft een QHD-scherm met 120Hz verversing, maar ze zijn mogelijk niet allebei ingesteld op Maximum wanneer je je apparaat voor het eerst uit de doos haalt. Om ze in te schakelen, gaat u naar Instellingen> Weergave> Geavanceerd. U vindt hier resolutie en framesnelheid. Kies QHD + en Smart 120Hz om het maximum in te schakelen.

Verberg de camera aan de voorkant: hoewel er geen inkeping in het scherm is, is er een kleine perforatorcamera waarvan je misschien toch besluit dat je hem liever verstopt. Ga hiervoor naar Instellingenweergave en tik op Geavanceerd. Kies nu weergavegebied camera voorzijde en kies de optie om het te verbergen. Hierdoor wordt in wezen een zwarte balk over het scherm geplaatst die de camera camoufleert.

Start automatisch de leesmodus: de leesmodus op OnePlus-telefoons kan uw scherm zwart-wit maken - of een chromatisch effect gebruiken voor comfortabele kleurenweergave - waardoor het gemakkelijker wordt voor uw ogen, vooral s nachts.

Als u nu wilt dat het automatisch wordt ingeschakeld wanneer u uw favoriete lees-app start, kunt u dat. Ga gewoon naar Instellingen> Weergave en kies Leesmodus - kies nu Apps toevoegen voor leesmodus en zoek de app waarvoor je deze wilt inschakelen. Bevestig of u het mono zwart-wit effect of chromatisch effect wilt.

Comfortmodus inschakelen: op dezelfde manier als hierboven, kunt u de comfortmodus inschakelen die werkt als het True Tone-display van de iPhone om witbalans aan te passen op basis van de omgevingsverlichting op uw huidige locatie. Schakel gewoon de optie in het hoofdmenu Weergave-instellingen in.

Schema donkere modus: veel mensen houden van de donkere modus, maar ik geef er persoonlijk de voorkeur aan dat deze alleen aanstaat als het tegen het einde van de dag donkerder is, gelukkig kun je plannen dat het in werking treedt. Ga gewoon naar Instellingen> Weergave> Donkere modus en tik op de optie Automatisch inschakelen voordat u de optie kiest om deze in te schakelen tussen zonsondergang en zonsopgang.

Maak uw Altijd zichtbaar, altijd aan: Standaard wordt het omgevingsdisplay niet altijd weergegeven, maar als u dat wilt, kunt u dat inschakelen. Ga gewoon naar Instellingen> Weergave> Omgevingsdisplay en zoek de optie Altijd aan display. Hier kunt u ervoor kiezen om het de hele dag aan te hebben, of u kunt ervoor kiezen om het tussen bepaalde tijden in te laten werken, zoals tussen opstaan en s avonds naar bed gaan.

Beperk aangepaste fotografiemodi in de camera-app: wanneer u de camera start, zijn er een paar opties waaruit u kunt kiezen door over het scherm te vegen. Als u liever het aantal opties vermindert en de modi verwijdert die u nooit gebruikt, dan kan dat. Open gewoon het instellingenmenu wanneer uw camera open is door op de drie stippen bovenaan het scherm te tikken en vervolgens instellingen te kiezen. Tik nu op Aangepaste modi en verwijder degene die je daar niet wilt hebben, of sleep rond om te reorganiseren.

Maak Superstabiele video: wanneer je de camera opent en de videomodus kiest, zie je een klein pictogram dat veel lijkt op de trillende telefoon (een rechthoek met kleine kronkels aan beide kanten). Tik hierop en het maakt een superstabiele modus mogelijk om trillingen tijdens het fotograferen met EIS te egaliseren, plus wat algoritme-magie.

Nachtmodus voor video: opnieuw in de videomodus zie je een klein maanpictogram. Tik erop en het verhoogt de helderheid van de scène, wat handig is voor situaties met weinig licht.

Videoportretmodus: in dezelfde werkbalk ziet u een klein pictogram dat eruitziet als een foto van een klein persoon in een kader. Het staat direct rechts van het maanpictogram. Tik erop en het start de videoportretmodus, waardoor je zware vervaging achter het onderwerp krijgt.

Schieten in 8K: Open de camera in videomodus en tik op de drie stippen in de bovenhoek. Kies nu 8K.

Maak een 21: 9-verhouding: als je van die lange, smalle filmische look houdt, selecteer je gewoon video uit de beschikbare opnamemodi en tik je op de drie stippen bovenaan voordat je 21: 9 kiest in het vervolgkeuzemenu.

Schermopname: laat het paneel met snelle instellingen zakken en veeg naar het tweede blad en je ziet Schermrecorder. Tik erop en dan verschijnt een nieuwe kleine zwevende knop. Tik op de rode knop om de opname van uw scherm te starten of tik op het instellingenwiel om de instellingen aan te passen.

Omgekeerd draadloos opladen: met omgekeerd draadloos opladen kunt u Qi-compatibele apparaten opladen vanaf de achterkant van uw telefoon. Dat kan super handig zijn voor horloges en oordopjes. Zet de snelle instellingen van bovenaf neer en selecteer omgekeerd opladen, draai vervolgens uw telefoon om en plaats uw andere draadloze oplaadapparaat op zijn achterkant. Je kunt de optie ook vinden als je naar Instellingen> Batterij gaat. Je ziet Reverse Charge als een optie onder aan het scherm.

Modus voor opladen voor het slapengaan: als u een van de snelle draadloze oplaadstandaarden van OnePlus gebruikt met uw OnePlus 9 Pro, kunt u de modus voor het opladen voor het slapengaan inschakelen. Hierdoor wordt de zoemende ventilator op een bepaald moment uitgeschakeld. Ga naar Instellingen> Batterij> Bedtijdmodus schakel nu het schema in en kies de tijd waarop u het actief wilt hebben.

Verberg enkele apps: als u een aantal van uw apps wilt verbergen, is daar een Hidden Space voor. Veeg uw app-lade omhoog en veeg vervolgens naar rechts om naar uw verborgen ruimte te gaan. De andere manier om er te komen, is door naar buiten te knijpen op uw startscherm. Tik nu op de + in de hoek om er apps aan toe te voegen.

Easter Egg: Je weet het! Er zit een paasei in de rekenmachine-app van OnePlus die er al een paar jaar is. Om het te vinden, typ je gewoon 1+ in en tik je op = en je zult zien wat er daarna gebeurt.

Geschreven door Cam Bunton.