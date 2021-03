OnePlus 9 en 9 Pro onthuld met Hasselblad-cameratechnologie aan boord

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft vandaag tijdens een online evenement zijn OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro aangekondigd. De nieuwe telefoons bevinden zich aan de top van het OnePlus-assortiment en draaien op het hoogwaardige 5-nm Snapdragon 888-platform van Qualcomm. Beide zijn 5G-telefoons.

Veel details waren voorafgaand aan de lancering bekend als gevolg van OnePlus infuus van productdetails online, wat altijd voor een enigszins teleurstellende onthulling zorgt.

Het scherm is gebogen, maar OnePlus zegt dat het de rondingen aan de randen heeft aangescherpt - het noemt dit scherm Fluid Display 2.0. Het is een LTPO-scherm met ondersteuning voor een variabele verversingssnelheid tussen 1Hz en 120Hz. Het ondersteunt HDR 10+.

Het belangrijkste element is dat het variabele tarief soms een energiebesparing van wel 50 procent betekent. De reactietijd is ook verbeterd, zegt OnePlus, een functie genaamd Hyper Touch.

De door Hasselblad ontwikkelde cameras bevinden zich in de nieuwe handsets en de lancering van OnePlus was erop gericht, bekend als Hasselblad Camera for Mobile. De OnePlus 9 Pro heeft een 50 megapixel ultrabreed camera en 48 megapixel hoofdcamera.

De OnePlus 9 heeft ook dezelfde 50 megapixel ultrabreed camera, maar een iets andere Sony IMX689 hoofdcamerasensor - het is echter nog steeds 48 megapixel. Het is in wezen de camera van de OnePlus 8 Pro .

U kunt op beide handsets 4K-video met 120 fps en 8K-video met 30 fps filmen.

OnePlus 9 Pro kan draadloos in 43 minuten volledig worden opgeladen met 50W Warp Charge 50 draadloos opladen (met OnePlus eigen op maat gemaakte oplader). Als je hem aansluit, kun je 65 W opladen, wat betekent dat je hem in 29 minuten kunt opladen. De OnePlus 9 Pro-batterij is 4500 mAh.

De OnePlus 9 Pro is verkrijgbaar in ochtendmist en dennengroen, evenals in stellair zwart, een matte afwerking.

Je kunt aan de officiële afbeeldingen hieronder ook zien dat de 9 Pro twee grotere lenzen en twee kleinere lenzen heeft. De hier getoonde kleur is Morning Mist.

