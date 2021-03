De opvolger van OnePlus Nord N10 lekte uit, met de codenaam Ebba

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terwijl we ons voorbereiden op de aanstaande lancering van de vlaggenschiptelefoons uit de OnePlus 9-serie , mogen we de Nord-serie uit het middensegment niet vergeten. En dankzij een groot online lek lijkt het erop dat de opvolger van de OnePlus Nord 10 vorm krijgt.

Renders en specificaties van een handset met de codenaam Ebba zijn gepost door Steve Hommerstoffer, AKA Onleaks.

Hij beweert op zijn Voice- pagina dat de telefoon een 6,49-inch display krijgt met een plat ontwerp. Het heeft een enkele geperforeerde camera in de linkerbovenhoek en, in de meegeleverde renders, een drievoudige camera aan de achterkant.

Het wordt geleverd met een glanzend metalen frame, meet 162,9 x 74,7 x 8,4 mm en de achterkant is waarschijnlijk "glanzend plastic".

Er wordt een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm meegeleverd, met de vingerafdruksensor die zich aan de zijkant bevindt.

We weten niet waar de informatie vandaan komt, maar het is mogelijk een case-fabrikant met toegang tot CAD-specificaties. Daaruit konden vervolgens de renderingen worden gemaakt.

Zeker, als dit de opvolger van de Nord 10 blijkt te zijn, wil OnePlus het vat niet te veel schudden. Veel elementen zijn vergelijkbaar met de momenteel beschikbare telefoon.

Er is nog geen woord over wanneer we een mid-ranger-lancering kunnen zien. Laten we eerst de OnePlus 9 uit de weg ruimen, toch?

