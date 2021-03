OnePlus schakelt over naar ColorOS op het vasteland van China

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft aangekondigd dat het afstapt van zijn eigen op Android gebaseerde Hydrogen OS ten gunste van Oppos ColorOS- gebruikersinterface op het vasteland van China.

In de aankondiging beschreef OnePlus het als een aangepaste versie van ColorOS, wat suggereert dat het niet precies hetzelfde zal zijn als de software die wordt uitgevoerd op de nieuwste telefoons van Oppo.

Het is een stap die het onderwerp van hoe onafhankelijk deze twee bedrijven zijn, en waar die grens precies tussen hen ligt, verder aan de orde zal stellen.

De twee maken - samen met Realme - deel uit van hetzelfde grotere bedrijf, maar ze worden alle drie als aparte merken gerund, ook al gebruiken ze vaak zeer vergelijkbare technologie en hardware.

De hardware voor snel opladen en de batterij is bijvoorbeeld bijna altijd hetzelfde en biedt marktleidende tanksnelheden.

Op de ontwerp- en softwareafdeling hebben ze zich de afgelopen jaren van elkaar onderscheiden. Maar zelfs daar zijn er overeenkomsten.

Realme, bijvoorbeeld, draaide ColorOS hetzelfde als Oppo voordat het overschakelde naar Realme UI, dat op zichzelf in wezen hetzelfde is als ColorOS, maar met een getweakte interface.

Het goede nieuws voor iedereen buiten China is dat OnePlus telefoons zal blijven verzenden met Oxygen OS, dat onlangs opnieuw is ontworpen om het een frisse visuele identiteit te geven.

Telefoons uit de OnePlus 9-serie over de hele wereld zullen OxygenOS blijven gebruiken, maar in China zullen die apparaten in plaats daarvan een aangepaste versie van de Oppo-software uitvoeren.

Geschreven door Cam Bunton.