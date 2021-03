Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De CEO van OnePlus heeft bevestigd dat een derde, goedkopere telefoon zal debuteren als onderdeel van de aankomende OnePlus 9-serie .

In een interview met News18 (via Android Police ) zei CEO Pete Lau dat zijn telefoonbedrijf "verheugd is om de OnePlus 9R" in India te lanceren.

"We zijn gefocust op het uitbreiden van ons smartphone-aanbod om tegemoet te komen aan verschillende gebruikersvereisten met de OnePlus 9R door een robuuste vlaggenschipervaring te bieden tegen een meer toegankelijke prijs", voegde Lau toe. "De OnePlus 9R herbevestigt ook onze belofte om de premium OnePlus-smartphone-ervaring toegankelijk te maken voor meer gebruikers door nieuwe producten te introduceren voor een breder scala aan prijscategorieën".

Deze aankondiging komt slechts vijf dagen voordat de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro debuteren, en het bevestigt de bestaande geruchten dat OnePlus een goedkopere telefoon heeft ontwikkeld die naast zijn nieuwe vlaggenschepen zal worden aangekondigd.

Het is onduidelijk of de OnePlus 9R een budgettelefoon of een middenklasse-telefoon zal zijn, hoewel sommige van zijn opmerkingen in het interview dit laatste suggereren. Hij zei dat de telefoon 5G zal hebben, en hij heeft het over gamen en beweert dat het "snelle en soepele ervaringen" kan bieden voor "zware gameplay".

Dat gezegd hebbende, het gerucht gaat dat de OnePlus 9R een Snapdragon 865 bevat, een processor van vorig jaar. Zie onze samenvatting hier voor meer informatie over wat de telefoon naar verwachting zal hebben bij de lancering in India.

Lau zei niets over prijzen of beschikbaarheid buiten India.

Geschreven door Maggie Tillman.