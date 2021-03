OnePlus 9 Pro kan in 43 minuten draadloos volledig worden opgeladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende OnePlus 9 Pro kan in minder dan 43 minuten draadloos opladen van 1% naar vol. De technologie maakt gebruik van 50 W draadloos opladen (bekend als Warp Charge 50), wat aanzienlijk verbetert ten opzichte van het 30 W opladen dat we van de OnePlus 8 Pro in 2020 hebben gekregen.

Nu is 50W niet de snelste die is aangekondigd - OnePlus moederbedrijf Oppo sprak vorig jaar over 65W AirVOOC-opladen. Het onlangs aangekondigde vlaggenschip Find X3 Pro biedt 30 W draadloos opladen. En Xiaomi had het over 80W - opladen in een ongelooflijke 19 minuten. Het recente Mi 11-assortiment biedt ook 50W.

De details werden onthuld als onderdeel van de voortdurende stroom van informatie over de nieuwe telefoons van OnePlus rechtstreeks . De OnePlus 9-serie wordt officieel gelanceerd op 23 maart , hoewel we er zoveel van weten, zullen we tijdens de lancering weinig verbazen.

Als je niet geïnteresseerd bent in draadloos opladen, hebben de OnePlus 9 en 9 Pro 65 W bedraad opladen, wat betekent dat je in slechts 29 minuten van leeg naar vol kunt gaan.

Het is vermeldenswaard dat je een gepatenteerde OnePlus Warp Charge 50-oplader nodig hebt (nu met een afneembare kabel!) Om te profiteren van draadloos opladen van 50 W, zowel de 9 Pro als de standaard OnePlus 9 werken met Qi-opladers van 15 W , wat de standaardsnelheid is van het draadloos opladen van de OnePlus 9 (het heeft geen Warp Charge 50).

Warp Charge 50 werkt omdat er dubbele batterijen in serie in de telefoon zitten - elk wordt opgeladen met 25W. Elk krijgt tegelijkertijd ongeveer 5V 5A aan lading.

OnePlus zegt dat het heeft gewerkt om de warmte die wordt geproduceerd door het meer inefficiënte (dan bekabelde) draadloze oplaadproces te verminderen door een hoger spanningsvermogen te gebruiken in plaats van een hogere stroomsterkte die de warmte genereert. 20V 2.5A gaat van de spoel naar zijn "gepatenteerde geïsoleerde laadpomp", die 20V 2.5A stroom omzet in 10V 5A stroom. OnePlus zegt ook dat er minder interne weerstand is door een nieuw ontwerp van de batterijcel, dikkere spoelen en verbeterde koeling.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 18 maart 2021

Het zegt inderdaad dat de OnePlus 9 Pro dezelfde temperatuur behoudt als de OnePlus 8 Pro, ondanks de bijna verdubbeling van de laadsnelheid.

Geschreven door Dan Grabham.