(Pocket-lint) - De volgende reeks apparaten van OnePlus, de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro , zal eind maart 2021 arriveren, en dankzij WinFuture zijn net als een uurwerk "officiële" weergaven van de aankomende telefoons opgedoken.

Dit nieuwste lek toont zowel het reguliere model als het Pro-model vanuit meerdere hoeken in verschillende kleuren, waarbij het lijkt of het eerdere lekken verifieert en wat OnePlus al heeft gedeeld. Het lijkt erop dat de OnePlus 9 Pro een licht gebogen 6,7-inch display krijgt, terwijl de OnePlus 9 een plat 6,5-inch scherm krijgt. WinFuture denkt dat de OnePlus 9 misschien een plastic chassis heeft in plaats van een metalen behuizing, maar dat is moeilijk te zeggen.

Hasselblad-branding is zichtbaar op de camerabobbels van beide apparaten. Beide telefoons zijn uitgerust met een ultrabrede camera met een 50-megapixel Sony IMX766-hoofdsensor. U kunt meer lezen over de cameralenzen en alle geruchten en / of bevestigde specificaties in onze samenvatting hier.

WinFuture

In termen van wat de renderings laten zien, krijgen we een goede blik op de kleuropties: zwart, groen en metallic zilver. De OnePlus 9 ziet eruit alsof deze wordt aangeboden in het zwart, met ook blauwe en paarse opties. Houd er rekening mee dat deze toestellen de OnePlus 8T en goedkopere OnePlus Nord zullen volgen.

OnePlus heeft al een uitnodiging gestuurd voor 8 maart 2021, waar het een driejarig partnerschap met Hasselblad aankondigde, terwijl het ook de lanceringsdatum van de OnePlus 9-serie onthulde: 23 maart 2021. OnePlus zei niet hoeveel apparaten er zouden worden onthuld. , maar geruchten suggereren dat we de OnePlus 9 en 9 Pro zullen zien, evenals een derde model genaamd OnePlus 9E, OnePlus 9R en OnePlus 9 Lite .

Er wordt ook gedacht dat het de lang geruchten OnePlus Watch zal onthullen.

