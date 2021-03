OnePlus 9 ultrabrede camera met indrukwekkende vervormingscorrectie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus-CEO Pete Lau heeft een van de belangrijkste verbeteringen aan het camerasysteem op de OnePlus 9-serie geplaagd. Vooral deze pronkt met een betere ultrabrede camera.

In de gedeelde afbeeldingen zien we een vergelijking tussen een typische ultrabreed en ultrabreed op de achterkant van een van de telefoons uit de OnePlus 9-serie.

De foto aan de rechterkant is gemaakt met de OnePlus, en toont een veel rechter beeld dat niet afrondt en sterk vervormt naar de randen toe, zoals veel ultrabrede beelden dat vaak doen.

Ultrabrede fotografie verbreedt letterlijk je horizon. Moet het ze ook niet waar houden? Aan de linkerkant een opname gemaakt met een conventionele ultragroothoek. Aan de rechterkant dezelfde (en toch totaal andere) foto gemaakt met de # OnePlus9Series , vrij van vervorming. pic.twitter.com/jbtWae2faP - Pete Lau (@PeteLau) 10 maart 2021

Het is geen nieuwe technologie als zodanig - we hebben het al op verschillende cameras gebruikt - maar het is zeldzaam op smartphones en is nieuw voor OnePlus.

OnePlus gaat zijn nieuwe telefoonfamilie op 23 maart lanceren en is in de aanloop naar de lancering al begonnen met het druppelen van informatie.

We weten dat het bedrijf heeft samengewerkt met Hasselblad voor zijn beeldverwerking en afstemming, en dat het een nieuwe Sony-sensor gebruikt in zijn primaire cameras.

Afgezien daarvan is er nog niet veel officieel nieuws gedeeld. Geruchten gaan dit jaar uit van drie verschillende modellen.

Er wordt aangenomen dat we de OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en een minder krachtige OnePlus 9R (of 9E / 9 Lite) zullen zien, met de Pro met het iconische logo van Hasselblad op de cameramodule aan de achterkant.

Gezien de geschiedenis van het gebruik van de nieuwste Qualcomm-processors, verwachten we ook dat het Snapdragon 888- platform de show zal draaien en we zullen ongetwijfeld ook wat snellaadtechnologie zien. Het is tenslotte OnePlus.

Tussen nu en de 23e zullen we ongetwijfeld meer horen (rechtstreeks van OnePlus), dus blijf op de hoogte terwijl de hype-trein blijft rollen.

Geschreven door Cam Bunton.