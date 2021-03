Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft aangekondigd dat het een driejarige samenwerking is aangegaan met camerafabrikant Hasselblad, terwijl het ook bevestigt dat het zijn volgende telefoonserie op 23 maart zal lanceren.

De OnePlus 9-serie wordt die dag onthuld en zal een camerasysteem bevatten dat is "ontwikkeld" in samenwerking met Hasselblad, de Hasselblad Camera for Mobile.

Deze samenwerking zal ook worden voortgezet voor toekomstige generaties vlaggenschip-smartphones, in ieder geval de komende drie jaar.

Naast het bevestigen van het Hasselblad-partnerschap, heeft OnePlus ook enkele specificaties gedeeld die we kunnen verwachten in de OnePlus 9-serie.

Om te beginnen zal de OnePlus 9-serie gebruik maken van een op maat gemaakte Sony IMX789-sensor, die - overigens - de grootste sensor is die OnePlus tot nu toe heeft gebruikt.

Fotografen kunnen 12-bits RAW vastleggen en verbeterde HDR-video vastleggen, terwijl ze ook 4K-video opnemen tot 120 frames per seconde, of 8K bij 30 fps.

In het persbericht stelt OnePlus dat het partnerschap om te beginnen kleurafstemming en sensorkalibratie omvat en in de toekomst tot meer gebieden zal leiden.

Door de geluiden ervan betekent dit dat fotos gemaakt met de OnePlus 9-serie kleuren zullen hebben die nauwkeuriger lijken, met een natuurlijk uiterlijk.

We gaan ook een Hasselblad Pro-modus in de camera zien die de sensorcalibratie van het Zweedse bedrijf gebruikt om fotos aan te bieden die ideaal zijn voor bewerking en kleurcorrectie achteraf.

Het stelt gebruikers in staat om "professionele" verfijnde bedieningselementen te krijgen voor onder andere ISO, focus, belichtingstijden en witbalans.

Hoeveel echt merkbaar verschil het zal maken voor de camera van de 9-serie valt nog te bezien. Het is bij deze dingen altijd moeilijk te zeggen hoeveel ervan een brandingoefening is en hoeveel daarvan de eindgebruiker oplevert.

Het bewijs van de pudding - zoals ze zeggen - zal in het eten zitten. Met andere woorden: we zullen erachter komen wanneer we het vlaggenschip van de volgende generatie OnePlus in handen krijgen.

Natuurlijk heeft OnePlus niet specifiek gezegd hoeveel telefoons er in de 9-serie zitten, of wat ze zouden kunnen zijn, maar geruchten suggereren dat we in 2021 tot wel drie telefoons in de familie zouden kunnen zien.

Geruchten suggereerden dat alleen de 9 Pro het cameramodel van Hasselblad zou bevatten, en dat zou wel eens waar kunnen blijken te zijn. Gelukkig hoef je niet veel langer te wachten tot alle bonen zijn gemorst.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Rik Henderson.