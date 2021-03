OnePlus Nord 2 zal op MediaTek-hardware zitten, gelanceerd in Q2 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2021 lanceert OnePlus de OnePlus 9-serie , maar zal ook de Nord-familie uit het middensegment, geïntroduceerd in 2020, updaten.

De Nord was een hit, verkocht goed op een aantal markten en bereikte diegenen die het kopen van de vlaggenschipruimte niet konden rechtvaardigen.

Het zat ook op een van de meest aantrekkelijke platforms van 2020, Snapdragon 765, die aanleiding gaf tot een verzameling geweldige apparaten die veel betaalbaarder waren dan vlaggenschiprivalen.

Volgens informatie verkregen door Android Central, zal de Nord 2 overstappen om MediaTek-hardware te gebruiken - de Dimensity 1200 om precies te zijn.

Dit is de beste SoC (systeem op chip) van MediaTek, die ook 5G en dual SIM 5G ondersteunt. Het is gebouwd op een 6nm-architectuur, waarbij MediaTek beweert dat het 25 procent efficiënter is dan de vorige generatie.

Dit is ook hardware van topkwaliteit, dus het ondersteunt beeldschermen tot 168 Hz en 200 megapixelcameras.

Dat wil niet zeggen dat de OnePlus Nord 2 al deze dingen zal bieden - wat belangrijker is, is dat dit een grote stap is voor OnePlus en een spraakmakend apparaat voor MediaTek om met deze hardware te pronken.

Momenteel hebben we geen woord over andere specificaties die we kunnen verwachten. Het merendeel van het lekken rond toekomstige OnePlus-apparaten is gecentreerd rond de OnePlus 9. Android Central zegt dat de OnePlus Nord 2 in het tweede kwartaal van 2021 zal worden gelanceerd, dus er zou niet lang moeten wachten.

