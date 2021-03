De OnePlus-uitnodiging decoderen: wat vertelt het ons over de OnePlus 9?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus bereidt zich voor om zijn nieuwste lanceringsevenement aan te kondigen, waar we de onthulling van de OnePlus 9-serie en de OnePlus Watch verwachten.

Het plagen is al begonnen, met het bedrijf dat uitnodigingen verstuurt voor een evenement op 8 maart. Er wordt gedacht dat OnePlus de datum van het lanceringsevenement op 8 maart zal aankondigen.

De uitnodiging, ingesloten in een rood vak, herhaalt de berichten die we eerder op de site van OnePlus in India zagen, waarin we praten over het evenement van 8 maart, met een afbeelding van de aarde, bekeken vanaf de maan.

De uitnodiging geeft het een beetje meer context, inclusief een deel van het maanoppervlak. Het is niet alleen een mooi plaatje, het is een foto gemaakt door Apollo 11 op 20 juli 1969, waarop de aarde boven de horizon van de maan oprijst.

OnePlus zet het ruimtethema voort met Cosmik-ijs, gevriesdroogd ijs, hoewel we denken dat dit gewoon een lekkere zoete traktatie is voor degenen die deze uitnodigingen ontvangen.

"Er is iets nieuws aan de horizon" vertelt ons dat er iets op komst is; op de achterkant van de uitnodiging staat iets meer tekst: "Hallo vriend. Je had waarschijnlijk geen ruimte-ijs verwacht, toch? Gewoon iets om je tegen te houden tot 8 maart."

De QR-code onderaan verwijst naar de Moonshot-pagina die we eerder hadden gezien en nodigt je uit om je aan te melden voor de OnePlus-mailinglijst.

Terugkerend naar de Apollo 11-afbeelding: volgens de details van NASA is de foto gemaakt voordat de landingsmodule en de commandomodule werden gescheiden. We weten dat het is geknapt met een 250 mm-lens.

We denken dat de 250 mm-lens een Zeiss-lens was , bevestigd aan een Hasselblad-fotocamera. De bemanning van de Apollo 11 gebruikte een aantal Hasselblad-cameras, zoals bekend, tijdens de maanlanding in 1969.

Wat heeft dat met OnePlus te maken? Onlangs dook er een gerucht op dat OnePlus met Hasselblad zou gaan werken op de OnePlus 9. Een afbeelding van een nog niet uitgebrachte telefoon met Hasselblad-bewoordingen verscheen online - wat de connectie tussen OnePlus en de Maan zou kunnen verklaren.

Natuurlijk hebben we Zeiss-lenzen ook eerder op telefoons gezien - Sony Mobile, Nokia en meer recentelijk Vivo hebben allemaal met Zeiss gewerkt.

De 250 mm zou inderdaad aanzienlijk kunnen zijn - dat zou de equivalente brandpuntsafstand kunnen zijn van een zoomcamera aan de achterkant van de OnePlus 9 Pro, hoewel we vermoeden dat dit een te gelukkig toeval is.

Het gebruik van de term moonshot op de teaserpagina roept zeker gevoelens van ambitie op, hoewel de term moonshot vaak wordt geassocieerd met verder reiken dan mogelijk is en ook connotaties kan hebben van onvermijdelijk falen - iets dat OnePlus waarschijnlijk niet wil overbrengen.

Er zijn veel lekken geweest voor de nieuwe apparaten. We hebben de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro hier bijgehouden, we hebben gekeken naar geruchten over een goedkoper apparaat dat bekend staat als de OnePlus 9R , terwijl we ook de OnePlus Watch verwachten.

We zullen u op 8 maart een bevestiging van de plannen van OnePlus brengen.

Geschreven door Chris Hall.