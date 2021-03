Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De OnePlus 9-serie zal naar verwachting medio maart van dit jaar verschijnen. Het gerucht gaat ook dat degenen die er een pre-orderen - als het haalbaar is - beloond zullen worden met gebundelde oortelefoons, in de vorm van de Buds Z.

Deze early-bird-promotie klinkt ook voor ons waarschijnlijk, aangezien de vorige OnePlus 8-serie diegenen beloonde die vooraf bestelden met een paar Bullets Wireless Z-oortelefoons en een draadloos oplaadstation.

Het lek, gepost op Voice door de gerenommeerde lekster Evan Blass, geeft aan welke beloningen je krijgt als je pre-order cadeau krijgt, afhankelijk van de handset: getrakteerd op de Steve Harrington Edition ”, schrijft Blass.

Dus wat kun je verwachten van de OnePlus 9-serie? Zoals we schetsen in onze functie voor het verzamelen van geruchten, link hierboven, worden er een aantal handsets verwacht - hoewel misschien niet allemaal tegelijkertijd. Er is de OnePlus 9, 9 Pro en mogelijk OnePlus 9E, OnePlus Lite of OnePlus 9R.

Beste smartphones 2021: de beste mobiele telefoons die momenteel te koop zijn Door Chris Hall · 2 maart 2021

OnePlus heeft een sterke relatie met het plaatsen van hoogwaardige mobiele Qualcomm-platforms in zijn smartphones, dus we verwachten dat de Snapdragon 888 zal verschijnen, maar tegen een sub-vlaggenschip-prijs (die nog moet worden bevestigd). Dat zal het 6,5-inch LCD-scherm - of grotere 6,7-inch AMOLED in de Pro - van stroom voorzien met een variabele hoge verversingssnelheid van 120 Hz.

De OnePlus 9-serie zal naar verwachting ook de camera-instelling van het Hasselblad-merk introduceren - waarvan nog niet veel details bekend zijn, maar het is een grote onderscheidende factor voor het merk.

We zullen ongetwijfeld de komende dagen en weken meer te weten komen, dus houd OnePlus-fans goed in de gaten, want die pre-order kan extra waardevol blijken te zijn.

Geschreven door Mike Lowe.