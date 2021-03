OnePlus lanceringsevenement verwacht medio maart: OnePlus 9, 9 Pro, 9R en Watch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus bereidt zich mogelijk voor om vier nieuwe apparaten te lanceren tijdens een evenement dat midden maart zal plaatsvinden, onthult nieuwe informatie.

Volgens de bekende leaker Ishan Agarwal, in gesprek met 91Mobiles, gaan we de lancering van de OnePlus 9-serie zien, evenals een horloge van het bedrijf. Het evenement zal in maart plaatsvinden.

91 Mobiles gaat een beetje verder en geeft de datum aan als 11 maart, hoewel dit toevallig dezelfde datum is als de Oppo Find X3 wordt aangekondigd en we betwijfelen of beide merken op dezelfde dag zullen lanceren.

OnePlus zelf heeft bevestigd dat het op 8 maart een aankondiging gaat doen, dankzij een pagina op OnePlus India, maar de verwachting is dat dit de aankondiging van het evenement zal zijn, in plaats van het evenement zelf.

Om verder te gaan met de specifieke kenmerken van de apparaten, is de OnePlus 9R onderwerp van discussie geweest over de naam, met berichten dat er ook een OnePlus 9E opduikt - maar het lijkt nu waarschijnlijk dat OnePlus met 9R zal gaan.

De OnePlus 9R zal naar verwachting een 6,5-inch scherm hebben met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, vermogen afkomstig van de Snapdragon 690 met 8 GB RAM, een batterij van 5000 mAh en een 64 megapixel hoofdcamera.

Men denkt dat de reguliere OnePlus 9 en 9 Pro een vergelijkbare grootte hebben, met een 6,55-inch scherm, hoewel sommige geruchten suggereren dat de OnePlus 9 Pro gebogen is terwijl de OnePlus 9 plat is. Beide worden verondersteld 120Hz te zijn, hoewel de Pro een variabele verversingssnelheid kan bieden.

Beide apparaten zullen naar verwachting worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 en 65W-opladen ondersteunen, met een drievoudige camera aan de achterkant met een 48-megapixel hoofdsensor.

De OnePlus Watch is bevestigd en zal naar verwachting een rond ontwerp hebben en Wear OS draaien, maar verder is er niet veel over bekend.

We hebben een duidelijker beeld van wat er op 8 maart gebeurt en u kunt de komende week veel lekken verwachten.

Geschreven door Chris Hall.