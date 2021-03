Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naar verluidt werkt OnePlus aan zijn OnePlus 9-serie, waarbij zowel een standaard OnePlus 9 als de OnePlus 9 Pro de afgelopen maanden zwaar lekte.

Er is echter nog een ander apparaat dat ook de ronde doet: de OnePlus 9E. Dit toestel wordt ook wel de OnePlus 9R en de OnePlus 9 Lite genoemd.

Alles over de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro lees je in onze aparte feature , maar hier kijken we naar wat de OnePlus 9E / 9R / 9 Lite kan brengen.

OnePlus 9E

OnePlus 9R

OnePlus 9 Lite

Er zijn verschillende tegenstrijdige berichten over het derde OnePlus 9-apparaat. Oorspronkelijk heette het de OnePlus 9 Lite, voordat de naam OnePlus 9E verschillende keren verscheen.

Een betrouwbare en bekende leaker introduceerde vervolgens de naam OnePlus 9R in de mix, hoewel dit vrijwel onmiddellijk werd verdreven door een andere betrouwbare leaker, waardoor de naam in de lucht bleef hangen.

Het is daarom op dit moment onduidelijk hoe het derde OnePlus 9-toestel officieel zou kunnen heten, maar voorlopig zullen we de OnePlus 9E gebruiken aangezien deze naam het meest in geruchten is verschenen.

Midden maart?

Waarschijnlijk goedkoper dan OnePlus 9

Waarschijnlijk meer dan OnePlus Nord

OnePlus bracht de afgelopen jaren eerder toestellen uit in april en mei, dus het is waarschijnlijk dat de OnePlus 9-serie in de eerste helft van 2021 zal verschijnen. Hoewel er nog geen geruchten gaan, is er wel sprake van half maart.

Qua prijs zouden we verwachten dat de OnePlus 9E goedkoper is dan de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro, maar vermoedelijk duurder dan de betaalbare OnePlus Nord .

Dit zou het ergens tussen £ 379 en £ 599 in het VK plaatsen. De VS hebben nooit de OnePlus Nord gekregen, maar wel de OnePlus Nord N10 5G, die $ 300 kost. We verwachten daarom dat de OnePlus 9E in de VS tussen de $ 300 en $ 699 zal worden geprijsd.

Vergelijkbaar met 9 en 9 Pro?

Waarschijnlijk plat beeldscherm

Perforatie camera aan de voorkant?

Er zijn geen specifieke rapporten over het ontwerp van de OnePlus 9E, maar aangezien het in de OnePlus 9-serie zal passen, zouden we verwachten dat het er ongeveer hetzelfde uitziet als de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

Naar verluidt heeft de OnePlus 9 een plat scherm, dus het is waarschijnlijk dat de OnePlus 9E dit ook zou overnemen en het gebogen scherm zou reserveren voor de OnePlus 9 Pro. Het gerucht gaat dat de OnePlus 9 en 9 Pro een geperforeerde camera aan de voorkant in de linkerbovenhoek van het scherm zullen hebben, dus dat zouden we ook op het goedkopere model verwachten.

Naar verluidt zal de OnePlus 9-serie een rechthoekige camerabehuizing aan de achterkant in de linkerbovenhoek aannemen, en er is sprake van twee lenzen die groter zijn dan de derde voor het standaardmodel.

Het is nog niet duidelijk hoeveel cameralenzen de OnePlus 9E zal hebben of hoe ze geplaatst zullen worden maar we verwachten waarschijnlijk ook op dit toestel een rechthoekige behuizing.

6,5-inch

Vernieuwingsfrequentie van 90 Hz

Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 9E een 6,5-inch beeldscherm met een verversingssnelheid van 90 Hz . Dit zou het ongeveer hetzelfde maken als wat wordt gerapporteerd voor de standaard OnePlus 9, maar met een lagere verversingsfrequentie, als we de rapporten mogen geloven.

We zouden verwachten dat de OnePlus 9E een AMOLED-paneel heeft en we verwachten een Full HD + resolutie, hoewel dit nog niet in geruchten is genoemd.

Leeuwenbek 690

8 GB RAM, 128 GB opslag

5000 mAh batterij

Er wordt beweerd dat de OnePlus 9E wordt geleverd met de Qualcomm Snapdragon 690, ondersteund door 8 GB RAM en 128 GB opslag. De Snapdragon 690 zit in de OnePlus Nord N10 5G, dus het zou een beetje vreemd zijn om het in de OnePlus 9 te zien, zelfs als het goedkopere model is, aangezien de OnePlus 9-serie de nieuwe vlaggenschiplijn van het bedrijf zou zijn.

Er wordt ook gezegd dat er een 5000 mAh-batterij onder de motorkap zit, die groter is dan wat wordt gemeld voor zowel de standaard OnePlus 9 als OnePlus 9 Pro.

Er gaan geruchten over 65W snelladen voor de andere OnePlus 9-toestellen, al is het nog niet duidelijk of de OnePlus 9E hiervan ook zal profiteren. We verwachten dat de OnePlus 9E uit de doos met OxygenOS 11 wordt gelanceerd.

64 MP hoofdcamera

Tot nu toe zou de OnePlus 9E een 64 megapixel hoofdcamera hebben, maar er zijn geen verdere details rond de camera gelekt.

De OnePlus 9 zou een drievoudige camera hebben, terwijl de OnePlus 9 Pro een quad-camera zou hebben met een Hasselblad-partnerschap, zo beweren geruchten. Het is nog niet duidelijk of de OnePlus 9E een dubbele camera zal hebben om hem te onderscheiden van de standaard OnePlus 9 of dat hij ook zal kiezen voor een triple.

Zoals hierboven vermeld, verwachten we aan de voorkant een camera met één gat.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 9E / 9R / 9 Lite.

91Mobiles meldde dat tipgever Ishan Agarwal beweerde dat OnePlus plannen heeft om in maart vier producten op hetzelfde evenement aan te kondigen.

Betrouwbare leaker Evan Blass plaatste een afbeelding op Voice met de naam OnePlus 9R, wat suggereert dat dit de naam zou kunnen zijn van het derde, goedkopere model waarvan wordt gezegd dat het zich bij de OnePlus 9-line-up voegt.

Een andere betrouwbare leaker - Max Jambor - volgde Blasss bericht op en zei dat hij niet dacht dat de naam juist was.

De Griekse tech-site Techmaniacs heeft de specificaties gedetailleerd van wat volgens hem de OnePlus 9 Lite of OnePlus 9E is.

Leaker Max J beweerde dat de OnePlus 9 Pro een officiële IP-classificatie zou moeten hebben, zoals de OnePlus 8 Pro, maar het is onwaarschijnlijk dat de OnePlus 9 en 9E dat zullen doen.

Volgens een gerucht van een gerenommeerde leaker krijgt de OnePlus 9 Pro gezelschap van de OnePlus 9 en de OnePlus 9E.

Twitter-gebruiker @TechDroider beweerde dat OnePlus medio maart 2021 twee modellen van de OnePlus 9 zal aankondigen - een standaardmodel en een Pro-model. De leaker beweert dat het derde model waarvan eerder werd beweerd dat het niet gebeurt.

Een bericht op de Chinese blogsite Weibo beweerde dat de OnePlus 9-serie drie modellen zou bieden, die eerder dan normaal zouden worden onthuld.

Android Central meldde dat zijn insider-bronnen hebben gezegd dat het lanceringsevenement van OnePlus 9 ergens half maart zal plaatsvinden, wat een maand eerder dan normaal zou zijn.

