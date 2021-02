OnePlus 9E-specificaties gelekt, mogelijk de OnePlus 9 Lite

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal naar verwachting binnenkort zijn volgende generatie smartphones uitrollen en - in tegenstelling tot voorgaande jaren - kunnen we dit jaar drie verschillende modellen krijgen.

De OnePlus 9 en 9 Pro zullen waarschijnlijk de nieuwe vlaggenschepen in het assortiment zijn die worden aangedreven door de Snapdragon 888-processor, maar hoe zit het met de derde telefoon? De zogenaamde OnePlus 9 Lite?

Ten eerste is er een suggestie dat deze middenklasse telefoon in de serie niet de OnePlus 9 Lite mag heten. Het zal eerder de naam OnePlus 9E dragen.

Ongeacht wat de naam is, de specificaties die zijn gelekt door de Griekse technische site, suggereert Techmaniacs dat dit een veel lager apparaat is dan de andere twee telefoons uit de OnePlus 9-serie.

De specificaties die in dit lek worden geclaimd, doen ons zelfs denken dat het helemaal niet past bij de OnePlus 9-serie.

Die specificaties omvatten de Snapdragon 690-processor, 8 GB RAM en 128 GB opslag naast een batterij van 5000 mAh. Aan de achterkant verwachten we vermoedelijk een primaire 64-megapixelcamera te zien, terwijl de voorkant wordt gedomineerd door een 90Hz 6,5-inch scherm.

We hebben natuurlijk al eerder geruchten gezien over Lite-modellen van OnePlus-telefoons. Lange tijd werd de OnePlus Nord in geruchten de OnePlus 8 Lite of OnePlus 8 Z genoemd. Zozeer maakte OnePlus grapjes over dat feit toen het de lancering plaagde.

Hetzelfde zou hier kunnen gebeuren, want het is niet logisch om een processor uit de Snapdragon 600-serie in het vlaggenschipassortiment te hebben.

Eerdere geruchten hadden gesuggereerd dat we een processor uit de 800-serie met een lager vermogen zouden zien in het lagere OnePlus 9-model. Dat leek logischer. Geen processor die minder krachtig is dan die in de middenklasse OnePlus Nord.

Ter referentie: de Snapdragon 690-processor is degene die momenteel de Nord N10 aandrijft, de tweede telefoon van de Nord-serie die werd gepitcht als een minder krachtige, meer betaalbare telefoon in de middenklasse telefoons van OnePlus.

In feite zit het in veel telefoons aan het budgetuiteinde van de markt. Geen van hen biedt de snelheid en prestaties van een vlaggenschip OnePlus-serie.

Als OnePlus ons verrast en een OnePlus 9-model lanceert met een Snapdragon 690 erin, zou dit de lijnen tussen zijn vlaggenschip 9-serie en de Nord-familie doen vervagen, wat de berichten zeker zou verwarren met wat de 9-serie is zou moeten zijn.

De tijd zal leren of dit gerucht uitkomt, maar voorlopig plaatsen we het onder niet zo zeker van.

Geschreven door Cam Bunton.