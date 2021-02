Het OnePlus-patent stelt zich voor dat de selfie-camera in de ring wordt gedrukt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een patent onthuld dat suggereert dat OnePlus nadenkt over een nieuwe manier om de selfiecamera in de voorkant van zijn telefoons te integreren.

In plaats van het in het weergavegebied van het scherm te laten snijden, stelt het patent zich voor dat de selfiecamera verborgen is in het dunne randgebied boven het scherm.

Het idee - ontdekt en omgezet in een visuele 3D-weergave door LetsGoDigital - toont een heel kleine, nauwelijks zichtbare selfie-lens in het bovenste randgebied.

Als OnePlus hier een echte technologie van kan maken, zullen er ongetwijfeld vragen zijn over de kwaliteit van de camera met een veel kleinere lens en sensor.

Vroeger, toen schermen veel dikkere randen hadden, was het standaard om het oortje en de selfiecamera in die bovenste rand te hebben ingebouwd. Maar de tijden zijn veranderd.

Met de vraag naar grote schermen en dunnere randen die de ontwikkeling van smartphones vooruit helpen, hebben we een aantal creatieve manieren gezien om de selfiecamera te implementeren.

De meeste fabrikanten hebben besloten een gat in het scherm te slaan en de camera in het weergavegebied te steken.

Op goedkopere apparaten zien we soms nog steeds een inkeping in dauwdruppelstijl vanaf de bovenrand of - in het geval van de iPhone - een veel prominentere inkeping.

We hebben zelfs een cool pop-upmechanisme en uitklapbare camera-eenheden gezien op weg naar onze huidige norm: de perforatorcamera.

Natuurlijk zullen fabrikanten zich daar niet vestigen. Het einddoel is om een volledig scherm van rand tot rand te hebben zonder dat er iets in het weergavegebied snijdt.

De camera in de ring hebben ingebouwd, zou een manier kunnen zijn om dat doel te bereiken, of het zou een onzichtbare oplossing onder het scherm kunnen zijn die we door ZTE hebben toegepast in de Axon 20 5G.

Beide hebben mogelijke nadelen, maar OnePlus denkt duidelijk aan de volgende fase van de evolutie van selfiecameras en we kunnen niet wachten om die te zien. Wat het ook is.

