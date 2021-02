OnePlus 9 en 9 Pro kunnen beide dezelfde 4.500 mAh-batterij hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een nieuw lek suggereert dat OnePlus dezelfde batterij zou kunnen gebruiken in zowel de normale als de Pro-modellen van zijn OnePlus 9-reeks wanneer deze in de nabije toekomst wordt gelanceerd.

De tip beweert dat de twee telefoons allebei een 4.500 mAh-batterij zullen hebben, wat suggereert dat het dezelfde batterij kan zijn die wordt gebruikt in de OnePlus 8T.

Om zijn snelladende 65 W mogelijk te maken, bouwde OnePlus zijn laatste batterij uit twee samengevoegde 2.250 mAh-cellen. Dit ontwerp, in combinatie met een intelligent warmtebeheersysteem, betekent een volledige lading van 0-100 procent in minder dan 40 minuten.

Als de OnePlus 9-serie hetzelfde is, betekent dit waarschijnlijk dat de twee telefoons beide ook de kenmerkende Warp Charge-mogelijkheden van OnePlus zullen hebben.

De informatie is afkomstig van een veel voorkomende OnePlus-tipgever, Max Jambor op Twitter.

9 en 9 Pro pic.twitter.com/PHU385KmL9 - Max Jambor (@MaxJmb) 9 februari 2021

Deze technologie is vrijwel identiek aan hetzelfde bedraad opladen dat wordt gebruikt door Oppo in zijn Flash Charge-adapters en door Realme in zijn Super Dart-technologie.

Verschillende andere details zijn de afgelopen weken gelekt, geen meer onthullend dan de volledige hands-on fotos van het zilver / grijze Pro-model, compleet met het Hasselblad-logo op de camera-unit.

Dit gelekte toonde ook een licht gebogen QHD + -resolutiescherm op het Pro-model, waar we een plat scherm verwachten op de gewone OnePlus 9.

Andere details die we verwachten, zijn onder meer een opnieuw ontworpen camera-eenheid, de Snapdragon 888-processor en - hopelijk - een prijs die nog steeds erg concurrerend is met het grote vlaggenschipaanbod.

Geschreven door Cam Bunton.