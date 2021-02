Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vroege hands-on fotos van de aankomende OnePlus 9 Pro zijn opgedoken en - ervan uitgaande dat ze de echte deal zijn - geven ze aan dat OnePlus samenwerkt met Hasselblad op het camerasysteem.

Dit bewijs van een samenwerking met de gerenommeerde camerafabrikant gaat in tegen eerdere geruchten die suggereerden dat OnePlus met Leica samenwerkte.

De fotos werden voor het eerst getoond door Dave Lee op YouTube, beter bekend onder zijn kanaalnaam en handle @ Dave2D.

In de video krijgen we vrijwel elke hoek van het apparaat tot in detail te zien. Vanuit hardwareperspectief worden alle details en verschillen tussen deze en de reguliere OnePlus 9 onthuld. U kunt het hieronder in zijn geheel bekijken:

Het grote gespreksonderwerp is natuurlijk de Hassleblad-branding op de camera-unit. Het is misschien een beetje een verrassing, en we moeten nog zien of deze samenwerking iets zinvols op tafel zal brengen of dat het slechts een brandingoefening is, maar het zou niet de eerste keer zijn dat Hasselblad zijn naam aan andere producten heeft gegeven. .

De DJI Mavic 2 Pro had een Hasselblad-camera en er was ook een vroege Moto Mod-camera-accessoire voor Motorola-telefoons.

Andere details zijn onder meer dat deze telefoon licht gebogen glas op het scherm heeft, waar de reguliere OnePlus 9 naar verwachting de 8T zal opvolgen en een volledig vlak frontpaneel zal bieden.

Details in de software onthullen een 120Hz-paneel bij 1440p, wat ons maximaal 120 frames per seconde oplevert bij de hoogste QuadHD + -resolutie.

Het ontwerp van het metalen frame is enigszins anders dan bij eerdere modellen, maar niet enorm, en het achterpaneel lijkt eerder een glanzende glazen afwerking te hebben dan de matte matte look.

Dit kan echter slechts een van de beschikbare afwerkingen zijn. Het zou niet anders zijn dan OnePlus om zowel glanzend als mat aan te bieden. In feite heeft het de afgelopen jaren gedaan.

Geschreven door Cam Bunton.