Nord N1 zou de volgende budget-OnePlus-telefoon zijn

(Pocket-lint) - OnePlus breidde zijn smartphonegamma uit naar nieuwe niveaus in 2020 en bracht een nieuwe Nord-apparatenfamilie uit. Door dit te doen, probeerde het OnePlus-apparaten naar nieuwe lage prijzen te brengen.

Dat aanbod omvatte onder meer de uitstekende OnePlus Nord, die al snel werd gevolgd door de goedkopere Nord N10 en Nord N100.

Als we de laatste informatie van een doorgaans betrouwbare leaker mogen geloven, zullen ze in 2021 worden gevolgd door de Nord N1.

Het lek komt van de veelvuldige OnePlus-tipgever, Max Jambor on Voice, die een lancering verwacht in de nabije toekomst, aangezien het een paar maanden geleden is dat de Nord N10 en N100 zijn gelanceerd. De codenaam, voor geïnteresseerden, is Ebba.

In een latere tweet beweerde hij ook dat we een Nord SE mogen verwachten die geen nieuwe telefoon is, maar eerder een Special Edition van de originele OnePlus Nord.

Ik lees dit nu op een paar paginas:



De OnePlus Nord SE heeft geen codenaam Ebba.



De codenaam van de OnePlus Nord N1 5Gs is Ebba.



De intern genaamd "Nord SE" is slechts een speciale editie van de originele OnePlus Nord en niet een totaal nieuw apparaat. - Max Jambor (@MaxJmb) 1 februari 2021

Zoals je zou verwachten, zullen de Nord N1 en SE niet de enige nieuwe OnePlus-telefoons zijn die we dit jaar zien. We verwachten ook een nieuw vlaggenschipassortiment.

De OnePlus 9-serie , mogelijk bestaande uit drie modellen, wordt naar verwachting de komende maanden gelanceerd. Dat bereik zou de OnePlus 9 en 9 Pro kunnen bevatten (zoals gewoonlijk), maar volgens Jambor ook een derde 9E-model.

Dat kan in de eerste helft van dit jaar tot vijf nieuwe OnePlus-telefoons betekenen, als OnePlus vasthoudt aan zijn gebruikelijke releasecyclus.

Geschreven door Cam Bunton.