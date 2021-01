Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate de volgende lancering van de OnePlus- vlaggenschiptelefoon nadert, druppelen er meer details binnen via de gebruikelijke kanalen. Dat wil zeggen dat er veel informatie opduikt dankzij leakers zoals Steve Hemmerstoffer, ook wel bekend als @OnLeaks .

Op The Voice heeft Hemmerstoffer een wat hij noemt een exclusieve eerste blik op de OnePlus 9 Pro gepost, hoewel het ontwerp in de weergaven die hij deelde laat zien dat de telefoon zich nog in de prototypefase bevindt. Sommige kleine details, waaronder de indeling van de camera aan de achterzijde, komen mogelijk niet overeen met het uiteindelijke ontwerp. Voor zover we kunnen zien, ziet de OnePlus 9 Pro eruit als de vorige, inclusief de OnePlus 8T en OnePlus 8 Pro.

Het grote rechthoekige ontwerp van de camera aan de achterzijde doet bijvoorbeeld denken aan de OnePlus 8T en Nord Series . Het bevat maximaal vier cameralenzen. Twee van de lenzen zitten in metalen ringen die uit de hoofdcamerabobbel steken. De kleinere cameralenzen en een flitser, microfoon en sommige sensoren zijn ook ondergebracht in de bult. Er zijn nog geen gedetailleerde specificaties voor de cameras of sensoren.

De OnePlus 9 Pro heeft een 6,7-inch gebogen display met een enkele selfiecamera in de hoek, terwijl de luidsprekers zich aan de onderkant bevinden, de waarschuwingsschuifregelaar en de aan / uit-knop aan de rechterkant, en de volumeknop aan de rechterkant. links. De achterkant van de telefoon is van glas.

1/3 Steve Hemmerstoffer/Voice

De OnePlus 9 Pro zal ook de eerste OnePlus-telefoon zijn die ook omgekeerd draadloos opladen biedt, waardoor je andere producten zoals oordopjes of smartwatches aan de achterkant van de telefoon kunt opladen. Voor meer geruchten en lekken over het apparaat, kijk op onze round-up .

De OnePlus Pro 9 wordt naar verwachting in maart gelanceerd.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Rik Henderson.