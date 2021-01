OnePlus 9 Pro kan nog sneller draadloos worden opgeladen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naarmate de volgende lancering van de OnePlus-vlaggenschiptelefoon nadert, druppelt er meer informatie binnen via de gebruikelijke kanalen. Dat wil zeggen dat er veel informatie opduikt dankzij leakers op sociale media.

De laatste informatie is dat het Pro-model in de OnePlus 9-serie draadloze oplaadsnelheden van 45 W zal hebben, waardoor het overeenkomt met enkele van de snelst opladende telefoons op de markt.

Dat is ook niet alles, de OnePlus 9 Pro is ook de eerste OnePlus-telefoon die ook omgekeerd draadloos opladen biedt, zodat je andere producten zoals oordopjes of smartwatches aan de achterkant van de telefoon kunt opladen.

De informatie is afkomstig van de OnePlus-leaker Max Jambor op Voice en draagt bij aan het plaatje van weer een krachtige, krachtige vlaggenschiptelefoon van de fabrikant.

Er wordt ons verteld dat we dit keer ook draadloos opladen op de gewone OnePlus 9 kunnen verwachten, en dat het niet alleen gereserveerd zal zijn voor het Pro-model. Dat gezegd hebbende, lijkt het onwaarschijnlijk dat beide telefoons dezelfde snelheden van 45 W zullen hebben.

OnePlus adopteerde eerder dit jaar alleen draadloos opladen op zijn telefoons met de OnePlus 8 Pro . Het lanceerde een 30W draadloze oplader die - volgens de normen voor draadloos opladen - al heel snel en efficiënt is.

Een toename tot 45 W op de Pro zou ervoor zorgen dat het de snelheden overschrijdt die op de meeste telefoons worden gezien wanneer deze wordt opgeladen met een traditionele power brick en een bekabelde verbinding.

Andere details zullen zeker doorkomen naarmate de lanceringsdatum nadert, maar tot nu toe verwachten we een telefoon met een plat scherm (vergelijkbaar met de 8T ), met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en hetzelfde snelladende 65 W dat OnePlus al heeft op de beste telefoons.

Geschreven door Cam Bunton.