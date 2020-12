Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft zijn nieuwste concepttelefooncreatie onthuld, en net als de vorige is het in wezen een bestaande telefoon, maar met een aantal intrigerende functies die in de toekomst misschien - of misschien niet - ooit hun weg vinden naar een consumentenproduct.

Deze specifieke telefoon is de OnePlus 8T Concept, en één blik op het achterste glaspaneel is voldoende om u ervan te overtuigen dat dit niet helemaal hetzelfde is als de gewone OnePlus 8T.

De hele achterkant is bedekt met een patroon dat eruitziet als grote wervelende en verschuivende blobs (een beetje als een lavalamp) maar - vergelijkbaar met het vorige concept - deze zijn gemaakt van een speciaal soort glas dat reageert op elektronische signalen.

Het heeft een van kleur veranderende film met daarin metaaloxide dat het glas verandert van donkerblauw in lichtzilver wanneer het het signaal ontvangt om dit elektronisch te doen.

Wat dat in dit geval betekent, is dat wanneer de telefoon een melding ontvangt, die grote klodders van kleur en puls veranderen. Dus als de telefoon met de voorkant naar beneden op je bureau ligt, krijg je nog steeds een visuele waarschuwing, maar dankzij de andere concepttechnologie - een mmWave-sensor - kun je de melding negeren door met je hand over de cameramodule te bewegen.

Deze sensor gebruikt een technologie die vergelijkbaar is met de mmWave-technologie die wordt gebruikt in bepaalde 5G-netwerken en werkt op een manier die sterk lijkt op de Soli-chip in de Pixel 3- smartphone van Google.

Het verzendt en ontvangt elektromagnetische golven, en wanneer het deze ontvangt - gecombineerd met de verwerking in de telefoon - kan het objecten volgen en lokaliseren.

In feite kan het ook aan een persoon worden voorgehouden om hun ademhaling te volgen. Het is een ongebruikelijke toepassing van de technologie, maar OnePlus demonstreerde de functie die de kleur van het glas veranderde in de tijd met een persoon die in- en uitademde.

Het trieste nieuws is dat het OnePlus 8T Concept nooit publiekelijk te koop zal zijn, dit is eigenlijk gewoon een concept dat enkele van de technologieën laat zien waarmee het het afgelopen jaar heeft gespeeld.

Toch duurt het waarschijnlijk niet lang voordat we de langverwachte release van de OnePlus 9-serie zien , dus OnePlus-fans zouden de komende maanden weer iets moeten hebben om over te praten.

Geschreven door Cam Bunton.