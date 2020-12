De OnePlus 9-familie kan Leica-cameras bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt beweerd dat OnePlus het voorbeeld van Huawei zal volgen en zal samenwerken met Leica voor toekomstige smartphonecameras, wat zou kunnen betekenen dat de OnePlus 9-serie apparaten de technologie van het iconische fotografiemerk bevat.

Het lek komt van Twitter-leaker @ Rodent950, die - naast tweeten over de samenwerking tussen OnePlus en Leica - ook de samenwerking tussen Vivo en Zeiss noemde, die door Vivo is bevestigd .

Huawei- Leica

OnePlus- Leica

Nokia-Zeiss

Vivo-Zeiss

Wie neemt Hasselblad - Teme (特米) (@ RODENT950) 17 december 2020

Tot nu toe was Huawei het bedrijf waarmee Leica samenwerkte om verbluffende camerasystemen voor smartphones te maken, maar als het laatste lek waar is, zal OnePlus het enige gebied aanpakken waar het historisch zwakker is dan de concurrentie.

Lees vrijwel elke OnePlus-recensie van de afgelopen jaren en u zult waarschijnlijk lezen over een apparaat dat net zo goed zou zijn als alle grote vlaggenschepen, als de camerasystemen beter waren.

Met de expertise van Leica aan boord konden we eindelijk een premium OnePlus-telefoon zien die fotos maakt, evenals de beste telefoons van Huawei, Samsung en Apples iPhone.

In de tweet wordt geen apparaat genoemd, maar het zou best kunnen dat de volgende generatie OnePlus-vlaggenschepen is uitgerust met cameras die samen met Leica zijn ontwikkeld.

Als het lek wegvalt en het partnerschap wordt aangekondigd, weten we niet zeker wat dat in de toekomst voor Huawei zou betekenen. Het zou duidelijk een einde betekenen aan elke exclusiviteit, maar we moeten er nog achter komen of het - uiteindelijk - zou betekenen dat OnePlus die exclusieve relatie met Leica zou hebben.

We houden u op de hoogte zodra er meer informatie over de OnePlus 9-serie binnenkomt.

Geschreven door Cam Bunton.