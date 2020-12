Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten al een tijdje dat de nieuwe golf van OnePlus-telefoons relatief op handen is, maar we hebben tot nu toe niet de meest betrouwbare lekken van verdere informatie over sommige van hen gehad. Dat is echter veranderd nadat PhoneArena fotos van de OnePlus 9 5G vanuit meerdere hoeken had beveiligd.

Op de fotos is een zilverkleurig prototype van de telefoon te zien, wat wordt bevestigd door het unieke logo op de achterkant, iets wat OnePlus al een tijdje doet voor zijn prototypes.

Het bevestigt dat het algehele ontwerp van de OnePlus 9 5G geen grote revolutie is in vergelijking met wat er eerder was gebeurd, maar er lijkt enige verandering te komen in de camera-eenheid, die nu twee hoofdlenzen heeft en een derde, veel kleiner diafragma dat ziet eruit als een dieptesensor.

Deze hebben samen een label dat ze "Ultrashot" noemt, wat suggereert dat OnePlus, niet verrassend, waarschijnlijk een lied en dans zal maken over wat ze kunnen bereiken in de handen van getalenteerde fotografen en nieuwkomers.

Aan de voorkant van de telefoon bevindt zich een 6,55-inch scherm dat blijkbaar geschikt is voor 120 Hz en compatibel is met HDR-inhoud, die beide zeer welkom zijn, en een kleine geperforeerde selfie-camera zorgt niet voor veel verstoring.

PhoneArena heeft ook enkele screenshots van de specificaties van de telefoon bekeken, die bevestigen dat deze de nieuwe Snapdragon 888- chipset zou moeten hebben, en Android 11 zou moeten draaien, wat zou moeten bijdragen aan een prettige en snel aanvoelende gebruikerservaring.

Toch is dit allemaal in afwachting van de definitieve beslissingen over specificaties van OnePlus en de officiële bevestiging ervan - hopelijk hoeven we niet al te lang te wachten om dat te bevestigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.