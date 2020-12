Carl Pei, voormalig mede-oprichter van OnePlus, zamelt geld in voor zijn volgende avontuur

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Carl Pei, vooral bekend om zijn betovering bij OnePlus - een bedrijf dat hij mede-oprichtte - heeft vanmorgen aangekondigd dat zijn volgende onderneming een seed-financieringsronde van $ 7 miljoen heeft afgerond en dat hij een winkel gaat opzetten in Londen, VK.

Kijk in de lijst met investeerders en misschien zie je enkele bekende namen. Onder vrienden en familie waren mensen als Tony Fadell (in de branche bekend als de peetvader van de iPod en oprichter van Nest ), Casey Neistat (ja, die YouTube-man), Kevin Lin (medeoprichter van Twitch) en Steve Huffman (CEO van Reddit), en nog een handvol zwaargewichten uit de industrie.

Pei heeft in het persbericht niet precies aangekondigd wat zijn bedrijf gaat bouwen, maar een interview elders laat zien dat het audiogericht zal zijn. De nieuwe onderneming wordt in 2021 onthuld met een hoofdkantoor in Londen.

Voor degenen die het niet weten: Carl Pei verliet onlangs OnePlus nadat hij bijna zeven jaar bij het bedrijf had doorgebracht dat hij al in 2013 hielp starten.

Voor die vroege OnePlus-fans werd hij gezien als de drijfveer en energie achter het ethos van het merk om zeer competitieve maar betaalbare telefoons op de markt te brengen met specificaties die technische enthousiastelingen waarderen. Ze hadden ook het gevoel van beperkte beschikbaarheid en intriges om in die vroege dagen een hype op te bouwen.

Recente strategiewijzigingen voor de nu grote smartphonemaker leken in strijd te zijn met Peis vroege visie, en voor velen leek het logisch dat Pei niet langer paste bij het bedrijf dat hij vanaf het begin hielp opbouwen.

Pei zegt tegen Wired dat het nieuwe bedrijf muziekgericht zal zijn met koptelefoons en andere muziekgerelateerde hardware in de pijplijn. Maar er is meer aan de hand. Wat dat precies betekent, moet echter nog worden onthuld.

Momenteel werken er - volgens dat rapport - minder dan tien mensen voor de nieuwe onderneming, en hij hoopt dat het bedrijf niet alleen een "flits in de pan" is, maar een die duurzaam is en op lange termijn werkt.

Net als iedereen die OnePlus door de jaren heen heeft gevolgd, willen we allemaal graag horen wat er daarna op de markt komt.

Geschreven door Cam Bunton.