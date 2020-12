OnePlus 9 Pro-ontwerp onthuld in gelekte schemas

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn al verschillende lekken rond de OnePlus 9 en 9 Pro , maar de laatste toont enkele schemas die eerdere ontwerpgeruchten ondersteunen.

Het gelekte schema van tipster Digital Chat Station toont twee grotere lenzen op het achteruitrijcamerasysteem. Het is onduidelijk of er nog twee of één kleinere lenzen zijn. Op de voorkant van het apparaat laten de schemas een unieke camera zien.

一 加 9 Pro 后 置 俩 镜头 体积 蛮 的 : 剩下 俩 感觉 像 凑数 还是 还是 左上角 QHD + 高 刷 单孔 屏。

一 加 9 是 俩 大 底 带 一个 ,, 后 置 三 , 也是 明年 方案 , , 也 都 标配 标配, 一 加 工程 机 3D 结构 [吃瓜] pic.twitter.com/OJTMBA5Q1y - Digitaal chatstation (@StationChat) 7 december 2020

Een vertaling van de tweet zegt: "De twee achterlenzen van de OnePlus 9 Pro zijn behoorlijk groot, en de overige twee hebben zin om het nummer te verzinnen. Of het QHD + high-swipe scherm met één gat in de linkerbovenhoek. One Plus 9 is een make-up voor de twee buitenzolen. De achterste camera met drie cameras is ook het reguliere plan voor volgend jaar, en er zijn maar heel weinig standaard periscopen. Het 3D-structuurdiagram van de één plus engineering-machine lijkt in alle systemen te ontbreken. ... [Eet meloen] "

Hoewel de vertaling niet erg logisch lijkt, lijkt het erop dat de OnePlus 9 Pro een viervoudige camera aan de achterzijde krijgt en de OnePlus 9 een drievoudige camera aan de achterzijde. Het lijkt er ook op dat de OnePlus 9 Pro een Quad HD + resolutie zou kunnen hebben, wat we zouden verwachten.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de OnePlus 9 en 9 Pro begin 2021 aankomen, met een lancering van half maart gespeculeerd. Er is geclaimd dat de 120Hz verversingssnelheid wordt weergegeven en er wordt aangenomen dat de apparaten zullen werken op de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888-chipset .

Meer over de geruchten rondom de OnePlus 9 en 9 Pro lees je in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.