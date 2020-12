OnePlus 9 Pro lekt in conceptvideo met alle hoeken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal naar verwachting de OnePlus 9 en 9 Pro in de eerste helft van 2021 aankondigen, maar de toestellen zijn al gelekt met de nieuwste die het Pro-model vanuit alle hoeken laat zien.

Afbeeldingen van de schijnbare OnePlus 9 Pro werden eerder onthuld door seriële leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), maar het nieuwste rapport ziet een video van het apparaat.

De video - gemaakt door 3D-ontwerper Jermaine Smit (Content Creator) en LetsGoDigital - is geproduceerd op basis van informatie die al over de OnePlus 9 Pro is gelekt. Het toont een geperforeerde camera aan de voorkant in de linkerbovenhoek van het scherm, gekoppeld aan een gebogen scherm.

Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich in de linkerbovenhoek een rechthoekige camera-eenheid met twee grote lenzen en twee kleinere lenzen. LetsGoDigital zegt echter niet wat de samenstelling van de cameras zal zijn, maar suggereert dat we een grotere hybride zoomlens zouden kunnen zien in vergelijking met de OnePlus 8 Pro .

De site voorspelt dat er een 6,7-inch Quad HD + AMOLED-scherm zal zijn met een ingebouwde vingerafdruksensor en een verversingssnelheid van 120 Hz . Er staat ook dat de OnePlus 9 Pro een dubbele luidspreker zal hebben met ondersteuning voor Dolby Atmos, evenals 65 W snel opladen.

De OnePlus 9 Pro zal naar verwachting worden onthuld tijdens een evenement in maart 2021, wat een paar maanden eerder is dan verwacht. Er wordt gezegd dat het minstens € 900 kost.

Je leest alles over de geruchten rondom het toestel en de standaard OnePlus 9 in onze aparte feature .

Geschreven door Britta O'Boyle.