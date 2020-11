OnePlus 9 en 9 Pro kunnen worden vergezeld door OnePlus 9E

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat OnePlus de OnePlus 9-serie ergens begin 2021 op de markt brengt, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren zou er een drietal apparaten in de familie kunnen worden gelanceerd.

Volgens een recent gerucht van een gerenommeerde leaker krijgt de OnePlus 9 Pro gezelschap van de OnePlus 9 en de OnePlus 9E.

Gezien zijn naam, is het waarschijnlijk veilig om aan te nemen dat dit het lagere of kleinere model in het trio is, maar dat is niet bevestigd.

De originele leaker - Max Jambor on Voice - suggereert dat OnePlus het gebruikt om apparaten in meerdere prijsklassen aan te bieden.

Zoals duidelijk was bij de lancering van de verschillende telefoons uit de OnePlus Nord-serie, heeft OnePlus hier in 2020 aan gewerkt, maar er is momenteel nog een klein gat tussen de toplaag OnePlus Nord en de laagste OnePlus 8 en 8T. De 9E zou dat gat kunnen opvullen.

De toekomstige aanpak lijkt veel meer op de gebruikelijke fabrikanten van grote namen dan op de OnePlus van weleer.

Kijk bijvoorbeeld naar de iPhone 12-familie van Apple en je ziet vier verschillende modellen. Samsung heeft nu vier leden van de Galaxy S20-serie en Oppo - zusterbedrijf van OnePlus - heeft een aantal telefoonreeksen met meerdere telefoons.

Dus hoewel het ongebruikelijk is voor OnePlus, is het niet ongebruikelijk voor de branche. Het is gewoon een ander teken dat OnePlus verder is gegaan dan zijn vorige MO door een of twee telefoons tegelijk vrij te geven.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Chris Hall.