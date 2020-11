Dit is hoe de OnePlus 9 Pro eruit zou kunnen zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus zal naar verwachting begin 2021 de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro onthullen en hoewel we al wat geruchten over de toestellen hebben gehoord, laat het laatste lek zien hoe het Pro-model eruit zou kunnen zien.

Seriële leaker Steve Hemmerstoffer, ook wel bekend als @OnLeaks, heeft verschillende fotos op Voice geplaatst die laten zien wat hij beweert een prototype van de OnePlus 9 Pro te zijn. Hij zegt dat het merendeel van het apparaatontwerp is ingesteld, maar de indeling van de camera aan de achterzijde kan veranderen.

Hemmerstoffer zegt dat de OnePlus 9 Pro een 6,7-inch gebogen scherm zal hebben met een geperforeerde camera in de rechterbovenhoek. De achteruitrijcamera-array lijkt ontwerpkenmerken te nemen van de OnePlus Nord- en OnePlus 8T- apparaten, met een rechthoekige behuizing in de linkerbovenhoek.

Er wordt gezegd dat er vier lenzen zullen zijn die de camera aan de achterzijde zullen omvatten, met twee van de vier meer prominent in de behuizing - iets dat is geclaimd bij eerdere lekken. De samenstelling van de vier lenzen is op dit moment echter nog niet bekend.

Er wordt gezegd dat de achterkant van de telefoon van glas zal zijn en de luidsprekers aan de onderkant, met de waarschuwingsschuifregelaar en de stroom aan de rechterkant en de volumeregelaars aan de linkerkant.

Een eerdere lanceringsdatum dan normaal is gemeld voor de OnePlus 9 en 9 Pro, en Hemmerstoffer beweert dat dit het geval is. Het bericht op Voice zegt dat de release van maart "correct" is.

Voor nu lees je alles over de OnePlus 9 en 9 Pro geruchten in onze aparte feature.

Geschreven door Britta O'Boyle.