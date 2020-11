OnePlus 9 en 9 Pro geruchten, releasedatum, specificaties en functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft misschien pas onlangs de OnePlus 8T en goedkopere en goedkopere OnePlus Nord- serie aangekondigd, maar daarmee zijn de geruchten voor het volgende apparaat van een Chinees bedrijf niet gestopt.

Nu de OnePlus 9 en 9 Pro naar verwachting in de eerste helft van 2021 zullen aankomen, is hier alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de volgende OnePlus-vlaggenschepen.

April of mei 2021

Ongeveer £ 600 / $ 750

OnePlus onthulde de OnePlus 8 en 8 Pro op 14 april 2020, terwijl de OnePlus 7 en 7 Pro werden onthuld op 14 mei 2019 en de OnePlus 6 op 16 mei 2018. Het is dus waarschijnlijk de OnePlus 9 - en 9 Pro als die er is - zou in de eerste helft van 2021 worden onthuld.

Op dit moment is er geen geruchten over een specifieke evenementdatum, hoewel half maart is voorgesteld, wat eerder zou zijn dan verwacht.

Er gaan echter ook geruchten dat Samsung zijn vlaggenschip Galaxy S begin 2021 lanceert, dus misschien is 2021 het jaar dat breekt met de traditie. Houd er rekening mee dat vroege lanceringen niet altijd plaatsvinden ondanks de geruchten, dus wees niet verbaasd als de OnePlus 9 pas in april of mei verschijnt.

Qua prijs zouden we een vergelijkbaar honkbalveld verwachten als de OnePlus 8T als er geen 9 Pro is. De OnePlus 8T begint bij £ 549 in het VK en $ 749 in de VS. De OnePlus 8 begon ondertussen bij $ 699 in de VS en £ 599 in het VK toen het werd gelanceerd, terwijl de 8 Pro begon bij $ 899 in de VS en £ 799 in het VK. Als er een 9 Pro is, verwachten we vergelijkbare prijzen als de 8 en 8 Pro.

Plat beeldscherm

Drievoudige camera voor OnePlus 9

IP68 voor 9 Pro?

Geruchten suggereren dat er een aantal relatief grote veranderingen in het ontwerp van de OnePlus 9 zullen zijn, vergeleken met de OnePlus 8 . Concreet wordt gezegd dat de telefoon aan de voorkant een plat scherm gebruikt, terwijl de achterkant naar verluidt gebogen is.

Er wordt melding gemaakt van een geperforeerde camera aan de voorkant , hoewel de positie onduidelijk is met tegenstrijdige rapporten. Het gerucht gaat dat de camerabehuizing voor de OnePlus 9 zich in de linkerbovenhoek bevindt, zoals de OnePlus Nord, en groot en rechthoekig zoals de OnePlus 8T.

Er wordt beweerd dat twee van de drie lenzen voor de OnePlus 9 groter zullen zijn, wat zorgt voor een iets ander uiterlijk, hoewel er ook wordt gezegd dat de CAD-weergave die dit ontwerp laat zien niet nauwkeurig is.

Er is ook sprake van een IP68- classificatie voor water- en stofbestendigheid , maar we vermoeden dat deze zal worden gereserveerd voor de OnePlus 9 Pro als deze verschijnt.

AMOLED

120Hz

De OnePlus 9 zou een groter scherm hebben dan de 8 en 8T, die een 6,55-inch AMOLED-scherm hebben. De geruchten geven niet aan hoeveel groter het scherm zal zijn, hoewel er een verversingssnelheid van 120 Hz wordt geclaimd, die hetzelfde is als de OnePlus 8T en 8 Pro.

Waarschijnlijk zal de OnePlus 9 een Full HD + resolutie hebben, waardoor deze gelijk is aan de OnePlus 8. Als er een 9 Pro is, verwachten we een Quad HD + resolutie op dit toestel.

Gezien de 8T een piekhelderheid heeft van 1.100 nits en ondersteuning voor HDR10 + -inhoud , verwachten we dat de 9 en 9 Pro deze kenmerken ook zullen bieden.

Qualcomm Snapdragon 875

8GB / 12GB RAM-opties waarschijnlijk

Opslagvarianten van 128 GB of 256 GB

65W snel opladen

OnePlus en Qualcomm hebben een langdurige relatie, dus het is waarschijnlijk dat de OnePlus 9 en 9 Pro de nieuwste Qualcomm-processor onder de motorkap zullen hebben. Dit is naar verwachting de Snapdragon 875, die in december 2020 wordt onthuld.

De OnePlus 9 en 9 Pro zullen 5G zijn en geruchten suggereren dat ze 65W snel opladen aan boord zullen hebben, zoals de OnePlus 8T. Ook is er sprake van 40W draadloos opladen maar het is nog niet duidelijk of dit gereserveerd zal worden voor de 9 Pro.

We verwachten twee opslagvarianten: 128 GB en 256 GB, waarbij de eerste 8 GB RAM heeft en de laatste 12 GB, hoewel tot nu toe alleen het 8 GB RAM-model in benchmarkgeruchten is verschenen.

De OnePlus 9 en 9 Pro zullen waarschijnlijk uit de doos worden gelanceerd met OxygenOS 11, wat betekent dat ze worden geleverd met Android 11.

Drievoudige achterkant voor OnePlus 9

Perforatie voorkant

De OnePlus 8 heeft een drievoudige camera aan de achterzijde, bestaande uit een 48-megapixel hoofd-, 16-megapixel 116-graden ultrabrede sensor en een 2-megapixel macro-sensor. De OnePlus 8 Pro heeft een quad-camera, bestaande uit een 48 megapixel hoofd-, 48 megapixel ultrabreed, 8 megapixel telefoto en 5 megapixel fotochromatische sensor.

Geruchten suggereren dat de OnePlus 9 een drievoudige camera aan de achterkant zal hebben met twee lenzen die groter zijn dan de derde, maar er zijn geen details gelekt over de samenstelling van het camerasysteem. Als er een 9 Pro is, verwachten we dat dit toestel een iets andere camera-instelling heeft dan het standaardmodel.

Voor beide apparaten wordt een geperforeerde camera aan de voorkant verwacht, maar de positionering ervan is nog onbekend, aangezien sommige rapporten linksboven suggereren, terwijl andere gecentraliseerd hebben gezegd.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro.

News18 meldde dat de OnePlus 9 werd gespot op Geekbench met de Qualcomm Snapdragon 875-chipset en 8 GB RAM.

Twitter-leaker Max Jambor zei dat de OnePlus 9-weergave gepubliceerd door 91Mobiles moet worden ingenomen met een "goede hoeveelheid zout" en dat de "CAD onnauwkeurig is".

Neem hun post met een flinke hoeveelheid zout



Ik zal het verder onderzoeken, maar vanaf nu zal ik zeggen dat deze CAD onnauwkeurig is https://t.co/Wfg5iyzZnK - Max Jambor (@MaxJmb) 14 november 2020

91Mobiles onthulde een CAD-render die claimt het ontwerp voor de OnePlus 9 te tonen. Er is een links uitgelijnde camera te zien, samen met een rechthoekige camera aan de achterkant die een drievoudige camera aan de achterkant toont met twee lenzen die groter zijn dan de derde.

Volgens Twitter-gebruiker @TechDroider zal OnePlus medio maart 2021 twee modellen van de OnePlus 9 aankondigen - een standaardmodel en een Pro-model. De leaker beweert dat het derde model waarvan eerder werd beweerd dat het niet gebeurt.

Een bericht op de Chinese blogsite Weibo beweerde dat de OnePlus 9-serie drie modellen zou bieden, die eerder dan normaal zouden worden onthuld.

De post vermeldde ook de Qualcomm Snapdragon 875-processor, een gecentraliseerde camera met perforatiegaten, een 144Hz verversingssnelheid en IP68 water- en stofbestendigheid. Er was ook sprake van snelladen van 65 W en draadloos opladen van 40 W.

Android Central meldde dat zijn insider-bronnen hebben gezegd dat het lanceringsevenement van OnePlus 9 ergens half maart zal plaatsvinden, wat een maand eerder zou zijn dan normaal.

Geschreven door Britta O'Boyle.