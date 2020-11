OnePlus Nord N10 en N100 krijgen slechts één Android-versie-update

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de vlaggenschipmoordenaar uit te hebben geduwd, toegewijd om alleen snellere verversingsfrequenties te gebruiken en te beweren dat het alleen een meer betaalbaar apparaat zou opleveren nu de hardware een geweldige ervaring garandeerde - de nieuwe Nord-apparaten van OnePlus lijken een eind van de Never Los de mantra op die het bedrijf op zichzelf toepast.

De laatste klap voor deze nieuwe apparaten is dat ze in de toekomst niet eens zullen worden ondersteund. In een verklaring aan Android Central heeft OnePlus bevestigd dat de Nord N10 en de Nord N100 één Android-versie-update zullen hebben - en dat zal het naar Android 11 brengen.

Ja, deze apparaten worden gelanceerd met oude software en zijn alleen van plan u op de hoogte te houden, waarbij ze afzien van de meerjarige updateverplichtingen die OnePlus op zijn reguliere apparaten toepast.

Het werpt een ander vraagteken op over de stap van OnePlus naar het meer betaalbare segment. Merken als Nokia - dat dit deel van de markt domineert - staan garant voor twee Android-versie-updates en meer recentelijk hebben we gezien dat bedrijven drie versies beginnen aan te bieden.

Het lijkt allemaal erg uit de karakters voor OnePlus , die beroemd werd bij fans omdat het die mensen in het middelpunt van zijn bedrijf plaatste. Door jarenlang oudere apparaten te ondersteunen, lijkt het erop dat deze nieuwe betaalbare apparaten naar verwachting bijna wegwerpbaar zijn.

"De Nord N10 5G en N100 zullen één grote Android-update en in totaal twee jaar beveiligingsupdates ontvangen. Het plan voor deze twee apparaten is in lijn met de industriestandaarden voor smartphones in meer betaalbare prijsklassen. Zoals altijd zullen we blijven luisteren naar feedback van onze gebruikers en op zoek naar manieren om de software-ervaring voor alle OnePlus-apparaten te verbeteren ", meldt Android Central.

Wat hier interessant is, is dat OnePlus terugvalt op het argument van "industriestandaarden". Na zijn merk te hebben gebouwd op het proberen tegen de trend in te gaan en anders te willen zijn dan de rest van de branche, gebruikt het dat nu als een steunpilaar om zijn nieuwste updatebeleid te rechtvaardigen.

Het is minder een geval van Never Settle en meer een geval van Settle for Less.

Geschreven door Chris Hall.