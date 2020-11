OnePlus 8 Pro: bespaar £ 150 op vroege Black Friday-verkopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft een verzameling vroege Black Friday-deals en dat heeft gezien dat sommige smartphonedeals binnenkomen - waaronder de OnePlus 8 Pro - een van de beste telefoons van 2020.

Door de deal wordt £ 150 verlaagd van de prijs van de OnePlus 8 Pro 128 GB , wat betekent dat het slechts £ 649,00 is - een geweldige prijs voor dit toestel.

De OnePlus 8 Pro is een geweldige telefoon, niet alleen vanwege de prijs-kwaliteitverhouding in deze deal, maar ook omdat het een geweldig display heeft met 120Hz, terwijl de Snapdragon 865 - met 5G - een van de krachtigste telefoonplatforms van het jaar is .

squirrel_widget_233185

Het combineert in een pakket met een fatsoenlijke camera en draait op Oxygen OS, onlangs bijgewerkt naar de nieuwste versie met Android 11.

Bovendien heb je een goede batterijduur, snel opladen en IP68 water- en stofbescherming.

We hebben geen idee hoe lang deze deal duurt, dus als je op zoek bent naar een koopje voor de OnePlus 8 Pro, is het waarschijnlijk het beste om snel te schakelen.

Je kunt hier alle details voor Black Friday vinden en we houden hier de beste Black Friday-smartphonedeals bij .

Geschreven door Chris Hall.