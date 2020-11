OnePlus 8T komt in epische beperkte Cyberpunk 2077-editie!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft officieel een nieuwe limited edition-telefoon aangekondigd, en deze is vrij speciaal: het is een speciaal ontworpen beperkte Cyberpunk 2077 OnePlus 8T.

OnePlus heeft eerder crossover-telefoons in beperkte oplage uitgebracht, met de lancering van Star Wars- en Marvel Avengers-versies van zijn telefoons in India, net als de McLaren-telefoons in het VK en de VS.

In plaats van gewoon te lanceren met een andere afwerking aan de achterkant, of gewoon een metalen omhulsel in een andere kleur te gebruiken, is deze Cyberpunk iets anders. Het heeft het uiterlijk van de achterkant volledig veranderd terwijl - begrijpelijkerwijs - de belangrijkste hardware (zoals de cameras) op dezelfde plaats blijft.

Het uitsteeksel van de camera is uitgebreid om de volledige breedte van de telefoon te beslaan en is voorzien van het Cyberpunk 2077-logo op de zijkant.

Het achterpaneel zelf heeft dit gevlekte pixelontwerp met miniatuurvierkanten van verschillende tinten, vergelijkbaar met de door LG gemaakte Nexus 4 van een paar jaar geleden.

Er zijn ook felgele accenten rond de telefoon, maar hij wordt ook verzonden met een heleboel exclusieve accessoires en extra extras.

Elke telefoon wordt geleverd met een van de zes pin-badges, een speciaal ontworpen doos, een uniek telefoonhoesje en de handleiding ontvouwt zich als een poster. Bovendien heeft de software van de telefoon aangepaste animaties en gebruikersinterface die andere OnePlus-telefoons niet krijgen.

De rest van de specificaties zijn hetzelfde als bij de reguliere OnePlus 8T. Het wordt geleverd met 12 GB RAM en 256 GB opslag en zal in China te koop zijn voor 3999-yuan, wat ongeveer $ 600 is.

We hebben contact opgenomen met OnePlus over een bredere wereldwijde beschikbaarheid, maar helaas zal deze alleen beschikbaar zijn in China, waar hij vanaf 11 november te koop is.

Geschreven door Cam Bunton.