(Pocket-lint) - Na een zomer vol geruchten over enkele nieuwe, goedkopere telefoons die naar de Nord-serie OnePlus-apparaten komen, heeft het bedrijf nu officieel twee nieuwe telefoons aangekondigd: Nord N10 5G en Nord N100.

Ze zijn aangekondigd zonder een groot lanceringsevenement, virtueel of anderszins, en zonder de gebruikelijke weken van teasers en hype. Deze zijn vrijwel zeker bedoeld om onder de radar te vliegen als verstandige, budgetvriendelijke telefoons.

Beginnend met de Nord 10 5G, zit deze net onder de eerste Nord in het assortiment met een prijs van £ 329 (£ 50 minder dan de Nord). Het compromitteert op een paar gebieden. Het wordt bijvoorbeeld aangedreven door de Snapdragon 690-processor in plaats van de 765G.

Net als de eerste Nord heeft hij een 90Hz-scherm voor vloeiende, snelle framesnelheden. Het is een 6,49-inch fullHD + beeldscherm en heeft dubbele luidsprekers boven en onder om een behoorlijke luidsprekerervaring te bieden.

Het is natuurlijk ook 5G - zoals de naam suggereert - en combineert 6 GB RAM en 128 GB opslag. Waar dit echter verschilt van de originele Nord, is dat je de opslag kunt uitbreiden als je dat wilt. Het kan MicroSD-kaarten tot 512 GB aan, wat groot nieuws is voor OnePlus-fans die sinds de OnePlus 2 hunkeren naar uitbreidbare opslag.

Je krijgt ook een batterij van 4300 mAh, wat genoeg zou moeten zijn voor een volledige dag stroom, en je kunt hem snel opladen met de Warp Charge 30T-technologie van het bedrijf, die ongeveer 60-70 procent bijvullen in slechts 30 minuten levert.

Wat betreft de Nord N100, dat is ongeveer net zo budgetvriendelijk als we ooit van OnePlus hebben gezien. Het is ontworpen als alternatief voor die van de Nokia 5.3 en Moto G8. Het kost £ 179 en is voorzien van de Snapdragon 460-processor met een lager vermogen. Dat betekent dat het geen 5G is.

Het wordt geleverd met 4 GB RAM en 64 GB opslag, maar net als de N10 kunt u de opslag uitbreiden met een MicroSD-kaart. In tegenstelling tot de N10 krijg je geen Warp Charge 30T, maar krijg je 18 W opladen, wat nog steeds niet erg traag is.

De grote functie hier is de batterij. Met een capaciteit van 5.000 mAh kun je er misschien wel twee volle dagen mee doen. Het heeft een 6,52-inch scherm en aangezien OnePlus de verversingssnelheid heeft weggelaten, kunnen we er gerust van uitgaan dat het geen 90Hz-paneel is, maar het wordt geflankeerd door stereoluidsprekers.

De Nord N10 5G is later deze maand verkrijgbaar in het VK, terwijl de N100 vanaf 10 november in de verkoop gaat.

Met deze twee telefoons is het nu duidelijker dan ooit dat OnePlus een gewoon smartphonebedrijf is dat meerdere telefoons in verschillende prijsklassen op de markt brengt en nu de aantrekkingskracht van zijn merknaam benut om telefoons met een lagere specificatie te verkopen.

We behouden ons oordeel over de telefoons totdat we ze bespreken, maar het is veilig om te zeggen dat OnePlus zeker niet het dappere, ontwrichtende, andersdenkende bedrijf van één telefoon per jaar is dat het vroeger was .

Geschreven door Cam Bunton.