Onthoud dit moment: het OnePlus Nord N100-lek leest als OnePlus uitverkocht

(Pocket-lint) - OnePlus werd beroemd door de vlaggenschipmoordenaar . Door een combinatie van uitnodigingshype en een hechte gemeenschap slaagde OnePlus erin iets te doen dat andere bedrijven niet hadden gedaan: fans werven en grip krijgen op een concurrerende smartphonemarkt.

Het geheim - afgezien van de hype-opbouw - was dat OnePlus-apparaten voelden alsof ze waren gemaakt door fans, voor fans. Tel daarbij op dat OnePlus-toestellen veel betaalbaarder waren dan andere Android-telefoons en het was een winnende combinatie, zeker vanuit het oogpunt van merkbeleving.

De grootste kritiek waarmee OnePlus echt te maken heeft gehad, is recenter gekomen. In 2019, met de lancering van de OnePlus 7 Pro , was er een gevoel dat de prijzen waren gedreven naar niveaus die dicht bij die gevestigde rivalen lagen, zoals Samsung, hoewel de 5G-belasting (het was een van de eerste 5G-apparaten) zeker speelde zijn deel.

De overstap van OnePlus naar meer betaalbare apparaten werd gekenmerkt door de aankondiging van de Nord; zittend op Qualcomms Snapdragon 765-hardware, werd het goed ontvangen, goede prijs-kwaliteitverhouding, maar leek het de principes hoog te houden waarop OnePlus voor het eerst in de gunst kwam - je krijgt veel voor je geld.

Bij de lancering van de Nord legde het bedrijf uit waarom het nu het juiste moment was om in dit meer betaalbare segment te lanceren - omdat de hardware goed was om de OnePlus-ervaring te garanderen, om snel en soepel te zijn. Dat was de Snapdragon 765 - met 5G - effect, en versterkt met een 90Hz-scherm.

Maar de plannen van OnePlus om nog meer betaalbare apparaten te lanceren, lijken in tegenspraak met het argument dat de lancering van de Nord rechtvaardigde. De Nord N10 - ook onlangs gelekt - zou erdoorheen kunnen schrapen, die ervaring behouden en tegelijkertijd de ervaring leveren (we hebben geen idee hoe Snapdragon 690 zal presteren), maar 5G en een 90Hz-scherm lijken zich aan de mantra van OnePlus te houden.

Maar de Nord 100 lijkt volledig tegen de trend in te gaan. Hoewel niets wordt bevestigd, suggereren de lekken dat het een Snapdragon 460-apparaat met 4 GB RAM zal zijn. Het scherm, hoewel groot, geeft tot nu toe geen melding van de vernieuwingsfrequentie, iets dat OnePlus heeft verdedigd tijdens de laatste vier apparaatlanceringen.

Het is op basis van deze lekken moeilijk in te zien hoe de Nord N100 past bij wat het bedrijf tot nu toe heeft willen bieden. In sommige opzichten is het een uitverkoop van het merk OnePlus en waar het altijd voor heeft gestaan. OnePlus zal effectief producten hebben in verschillende prijssegmenten, van zeer betaalbaar tot iets te duur, net als Samsung.

Met de grimmige realiteit van het bedrijfsleven in 2020, is het logisch om meer betaalbare apparaten aan te bieden aan een bredere groep fans, gebruikmakend van dat merk dat de afgelopen zes jaar is opgebouwd. We kunnen niet anders dan het gevoel hebben dat het bedrijf dat ons de vlaggenschipmoordenaar bracht, dat hoofdstuk heeft afgesloten en verder gaat.

Geschreven door Chris Hall.