OnePlus 9 kan vroeg worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De OnePlus 8T is pas iets meer dan een week officieel, maar de aandacht verschuift nu naar de volgende in de vlaggenschiplijn van het bedrijf: de OnePlus 9.

Volgens een rapport zal de vlaggenschiptelefoon eerder dan verwacht worden gelanceerd. Terwijl de fabrikant gewoonlijk in april zijn premium-toestel aankondigt en vervolgens uitbrengt, zal hij de onthulling van de OnePlus 9 overschakelen naar maart 2021.

Hierdoor kan OnePlus direct concurreren met andere Android-smartphonemakers, zoals Samsung en Xiaomi.

Android Central beweert dat zijn "insider source" een lanceringsevenement "half maart" heeft onthuld. Er is echter nog geen specifieke releasedatum.

Grappig genoeg, hoewel de verhuizing naar verluidt gepland is om het bedrijf tegen Samsung op te zetten, werd onlangs ook gemeld dat het Koreaanse bedrijf zijn volgende vlaggenschip-telefoonlancering vooruit zou brengen. Naar verluidt zal de Samsung Galaxy S21 uiterlijk in januari of begin februari worden onthuld.

Het laat alleen maar zien dat, hoe vaak je ook een compromis sluit om het op te nemen tegen je rivalen, je rivalen meer dan in staat zijn om de lat weer te verleggen.

We zullen je de komende maanden meer vertellen over de OnePlus 9, maar je kunt hier alles lezen over de nieuwste OnePlus-handset - OnePlus 8T review: volledig opgeladen .

Geschreven door Rik Henderson.