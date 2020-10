OnePlus 8T officieel, compleet met waanzinnig snel opladen en 120Hz-scherm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na maanden van lekken en zijn eigen infuus van informatie, is de OnePlus 8T eindelijk officieel. Het wordt geleverd met een ontwerp dat afstapt van het uiterlijk en gevoel van de 8-serie, maar met de gebruikelijke eersteklas prestaties.

Vanuit een ontwerpperspectief lijkt het meer op een OnePlus Nord Pro dan op een telefoon uit de OnePlus 8-serie . Het heeft een plat display aan de voorkant en de plaatsing van de camera aan de achterkant is naar de linkerbovenhoek verschoven. Dat is erg in de trend voor de meeste smartphonemakers in 2020.

Zoals je zou verwachten, is hij gemaakt van glas en aluminium met twee kleuren die bij de lancering beschikbaar zijn: Aquamarine Green en Luna Silver, en een nieuwe glanzende afwerking tegen vingerafdrukken op het oppervlak.

Binnenin vind je een Snapdragon 865-processor en 8 GB of 12 GB RAM, afhankelijk van de kleur die je kiest. Die processor is natuurlijk de nieuwste en krachtigste chip van Qualcomm en maakt 5G-ondersteuning mogelijk vanaf de OnePlus 8T.

Er is ook een batterijcapaciteit van 4.500 mAh, bestaande uit twee batterijen van 2.250 mAh, waarmee OnePlus de laadsnelheden kan verhogen. Het is uitgerust met 65 W Warp Charge-technologie, waarmee u 66 procent in slechts 15 minuten kunt krijgen. Of een volledige lading in 39 minuten.

Het is duidelijk dat de gebruikelijke focus op snelheid is, en dat geldt ook voor het scherm.

Het display is een plat AMOLED-paneel met Full HD + resolutie (2400 x 1080) en een upgrade in verversingssnelheid van de OnePlus 8. Het heeft een 120Hz verversingspaneel waardoor het superhoge framesnelheden kan bereiken.

Qua camera is de make-up vergelijkbaar met het quad-camerasysteem op de OnePlus Nord. Er is een primaire 48-megapixelcamera naast een 16-megapixel ultrabreed. De andere twee cameras bestaan uit een 5 megapixel macro sensor en een 2 megapixel zwart-wit dieptesensor.

In het VK wordt het Lunar Silver-model geleverd met 8 GB RAM en 128 GB opslag voor £ 549, terwijl de Aquamarine Green je 12 GB RAM en 256 GB opslag geeft voor £ 649. Ze kunnen vanaf vandaag worden gereserveerd en zijn vanaf 20 oktober algemeen verkrijgbaar bij Amazon, John Lewis en OnePlus.

Geschreven door Cam Bunton.