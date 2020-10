OnePlus Nord N10 5G en N100 kunnen op 26 oktober worden gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eerder ging het gerucht dat OnePlus de mid-range smartphones Nord N10 en Nord N100 voor eind oktober aankondigde en nu lijkt het erop dat we een exacte datum hebben voor hun release.

Volgens seriële leaker Steve Hemmerstoffer , ook wel bekend als @OnLeaks, worden de OnePlus Nord N10 5G en N100 onthuld op 26 oktober om 12.00 uur GMT. Hemmerstoffer onthult niet hoe hij deze informatie kent, maar hij lijkt er zeker van te zijn dat het juist is.

De OnePlus Nord N10 5G zou een iets minder krachtige versie zijn van de eerder gelanceerde OnePlus Nord die in de VS zal verschijnen.

Er wordt gezegd dat het wordt geleverd met de Qualcomm Snapdragon 690-processor, 6 GB RAM, 128 GB intern geheugen en een 64 megapixel hoofdcamera. Volgens geruchten is er een 6,49-inch scherm met een Full HD + -resolutie aan boord. Over de OnePlus Nord N100 is nog niet veel gezegd.

OnePlus zal op 14 oktober ook zijn vlaggenschip de OnePlus 8T aankondigen, dus het ziet ernaar uit dat het een drukke maand wordt voor het bedrijf. In onze aparte feature lees je alles over de OnePlus 8T en hoe deze zich verhoudt tot de OnePlus 8 .

Kijk voor wat betreft de OnePlus Nord N10 eens naar onze OnePlus Nord review , maar als Hemmerstoffer gelijk heeft, verwachten we de komende weken meer geruchten te horen.

Geschreven door Britta O'Boyle.