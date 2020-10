OnePlus 8T achterontwerp onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - OnePlus heeft aangekondigd dat zijn volgende vlaggenschip - de OnePlus 8T - een nieuwe glanzende afwerking zal hebben op het Aquamarine Green-model dat vingerafdrukken afstoot, maar daarmee heeft het bevestigd dat vroege ontwerplekken behoorlijk nauwkeurig waren.

Terwijl hij lyrisch was over hoe zijn nieuwe glanzende textuur in vier maanden tijd is ontwikkeld om een glanzend oppervlak te produceren, maar met een bijna ijsachtig uiterlijk aan de onderkant, heeft OnePlus aangetoond dat gelekte afbeeldingen van een nieuw ontwerp van de camerabehuizing geweldig waren.

Al een paar jaar wil OnePlus erop wijzen dat de camerabehuizing precies in het midden en vrijwel symmetrisch is, waardoor het uiterlijk van de achterkant van de telefoon in balans is. Maar met de Nord, en nu de 8T, verandert dat.

Uit de afbeelding die in de onthullingspost wordt gedeeld, is er een vrij groot rechthoekig uitsteeksel van Samsung en Huawei in de linkerbovenhoek van de telefoon. En het lijkt te zijn voorzien van vier cameralenzen en twee andere ronde elementen die op LED-flitsers lijken.

Wat betreft de glazen afwerking, zegt OnePlus dat het zeven afzonderlijke lagen bevat die zijn samengesteld om het de "unieke" groen / blauwe tint te geven, evenals een glanzende afwerking die is ontworpen om vingerafdrukken te weerstaan.

Het zegt ook dat het zo is gebouwd dat het licht verspreidt en weerkaatst om een glanzend, niet-vlekkerig uiterlijk te creëren dat schoon is.

In de aankondiging zegt OnePlus dat deze afwerking beschikbaar is op het Aquamarine Green-model en geen andere afwerkingen vermeldt. Dat kan betekenen voor alle andere kleuren waarvoor het geldt - of dat nu zwart, grijs of blauw is - ze zullen waarschijnlijk niet dezelfde afwerking hebben.

Alle details, evenals de prijs en andere specificaties die we niet van tevoren te weten komen, worden aangekondigd tijdens het lanceringsevenement op 14 oktober .

Geschreven door Cam Bunton.