OnePlus Nord N10 en N100 kunnen eind oktober worden gelanceerd

(Pocket-lint) - Toen OnePlus de eerste Nord-telefoon op de markt bracht, was het duidelijk dat dit nog maar het begin was van zijn meer betaalbare productassortiment. Het blijkt dat de volgende golf van Nord-telefoons binnen een paar weken bij ons kan zijn.

Een prominente leaker op Twitter beweert dat de Nord N10 en N100 beide voor eind oktober kunnen worden gelanceerd.

Exclusief: OnePlus Nord N10- en OnePlus Nord N100-apparaten worden eind deze maand gelanceerd. #oneplus #OnePlusNord - Mukul Sharma (@stufflistings) 5 oktober 2020

We hebben niet veel gehoord over de N100, maar er is enige discussie geweest over de N10, die een iets minder krachtige Nord lijkt te zijn die in de VS zal worden verkocht .

De N10, zo wordt beweerd, zal een Snapdragon 690-processor, 6 GB RAM en 128 GB opslag bevatten, evenals een 64-megapixel primaire camera en een 6,49-inch fullHD + scherm.

Als de geruchten kloppen, kost het minder dan $ 400. Wat betreft de N100, we weten niet precies wat de details van dat model zijn.

Onlangs werd bekend dat OnePlus aan een flink aantal verschillende telefoons werkt . Een daarvan, met de codenaam Clover, zou worden aangedreven door een Snapdragon 400-serie processor, en het kan zijn dat dit de Nord N100 is. Dat is echter slechts een weloverwogen gok van onze kant.

Naast het verleggen van zijn aandacht naar meer betaalbare prijsklassen dit jaar, staat OnePlus ook op het punt om zijn volgende vlaggenschip, de OnePlus 8T, uit te brengen en we zullen zien dat dit op 14 oktober openbaar wordt.

Geschreven door Cam Bunton.